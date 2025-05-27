南韓總統大選倒數一週 李在明49％對決金文洙35％

南韓反對派領袖李在明。（路透）

2025/05/27 13:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓政治高度兩極化，前總統尹錫悅遭罷免，6月3日將選出繼任者。根據27日公布一項最新民調，距離投票僅剩一週，自由派李在明的支持度領先保守派主要對手金文洙超過10個百分點，但選情已較先前緊繃。

《路透》報導，民調機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）的調查結果顯示，在野「共同民主黨」總統候選人李在明獲得49%的公眾支持，而執政黨「國民力量黨」的金文洙支持度則為35%。李在明主張運用財政政策支持經濟，並將所有涉及尹錫悅去年十二月試圖宣布戒嚴未遂一案的人士繩之以法。

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儘管金文洙已將5月12日選戰開打時與李在明之間超過20個百分點的差距縮小，但他未能說服另一位保守派候選人，即新改革黨的李俊錫退選並轉而支持他，以提升勝算。

根據這項民調，第三勢力候選人李俊錫的支持度為11%。此民調是週三開始為期一週的民調禁止發布期前，最後幾項公布的重要調查之一。法律規定，自週三起禁止發布新的民意調查結果。

曾在尹錫悅政府擔任強硬派勞動部長的金文洙，試圖爭取中間選民支持，他承諾推動親商政策，包括放鬆管制、提供投資誘因，並對北韓採取強硬立場。保守派的金文洙也試圖透過與主要第三勢力候選人李俊錫結盟來擴大支持基礎，此舉原可能使選情趨於平手，但其提議目前遭到回絕。

然而，自由派陣營亦非鐵板一塊。代表共同民主黨內少數派系的前總理李洛淵27日宣布支持金文洙，稱必須制衡李在明濫用多數權力的傾向。

儘管如此，首爾「總統領導力研究所」所長崔鎮分析認為，在沒有重大意外足以撼動選情的情況下，李在明很可能將維持舒適的領先優勢。崔鎮表示：「現階段看來，（李在明）犯下致命錯誤，或者（金文洙）做出能感動全國人心之舉的可能性，幾乎是不可能的。」

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