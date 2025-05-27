砰！東京工地連環爆炸震耳欲聾 已知10人受傷

東京江戶川區今日一處工地發生爆炸事故。（本報合成，擷取自X）

2025/05/27 13:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京江戶川區一處建築工地今（27）日上午發生猛烈爆炸，疑似施工時不慎破壞瓦斯管線，現場傳出巨大聲響，波及鄰近住宅及商店，工程車起火冒煙、店家招牌及玻璃碎裂，目前已知10人受傷，猶如災難現場。

據《NHK》報導 ，當地時間9時30分左右，東京消防局接獲民眾報案後，立即派遣超過20輛消防車趕赴江戶川區東葛西的爆炸地點，歷經1個半小時才將火勢完全撲滅。現場鄰近東京地鐵東西線「葛西站」，周邊為密集住宅區及多棟公寓大樓。

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東京警視廳表示，初步統計共有10名民眾受傷，年齡介於20多歲至70多歲，包括工地施工人員及周邊居民，多數出現喉嚨、耳朵不適，所幸均無生命危險。警方目前已封鎖現場並持續調查事故原因，同時呼籲周邊居民注意安全，必要時配合疏散。

事故當時工地正進行新建公寓的地下工程，疑似在打樁過程中不慎損壞瓦斯管線，引發爆炸。有居民受訪指出：「我正準備出門，突然聽見從未聽過的爆裂聲，家中玻璃瞬間碎裂，碎片飛進屋裡。接著又接連聽到四、五聲爆炸，走到外面才發現車子著火、黑煙直衝天空。」

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