砰！東京工地連環爆炸震耳欲聾 已知10人受傷
東京江戶川區今日一處工地發生爆炸事故。（本報合成，擷取自X）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京江戶川區一處建築工地今（27）日上午發生猛烈爆炸，疑似施工時不慎破壞瓦斯管線，現場傳出巨大聲響，波及鄰近住宅及商店，工程車起火冒煙、店家招牌及玻璃碎裂，目前已知10人受傷，猶如災難現場。
據《NHK》報導 ，當地時間9時30分左右，東京消防局接獲民眾報案後，立即派遣超過20輛消防車趕赴江戶川區東葛西的爆炸地點，歷經1個半小時才將火勢完全撲滅。現場鄰近東京地鐵東西線「葛西站」，周邊為密集住宅區及多棟公寓大樓。
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東京警視廳表示，初步統計共有10名民眾受傷，年齡介於20多歲至70多歲，包括工地施工人員及周邊居民，多數出現喉嚨、耳朵不適，所幸均無生命危險。警方目前已封鎖現場並持續調查事故原因，同時呼籲周邊居民注意安全，必要時配合疏散。
事故當時工地正進行新建公寓的地下工程，疑似在打樁過程中不慎損壞瓦斯管線，引發爆炸。有居民受訪指出：「我正準備出門，突然聽見從未聽過的爆裂聲，家中玻璃瞬間碎裂，碎片飛進屋裡。接著又接連聽到四、五聲爆炸，走到外面才發現車子著火、黑煙直衝天空。」
【東京・江戸川区で爆発と火災 8人負傷】— Sputnik 日本 （@sputnik_jp） May 27, 2025
❗️27日午前9時半ごろ、東京・江戸川区東葛西の工事現場で発生した爆発と火災で、20代から70代の8人が負傷した。命に別状はないという。逃げ遅れはいなかった。… https://t.co/beGMNjrTOn pic.twitter.com/XO4KAe6zKr
葛西駅近くの公園で爆発— 華子 （@rumhana1214） May 27, 2025
１回目揺れと一緒に凄い音とだった???? pic.twitter.com/XCS5q2yoUb
2025年5月27日午前9時半ごろ、東京都江戸川区東葛西の新築マンション工事現場で爆発事故が発生。重機が地中のガス管を損傷したことが原因とみられ、漏れ出したガスに何らかの原因で引火。作業員や近隣住民など8人が軽傷を負い、近隣建物の外壁や窓ガラスが破損。pic.twitter.com/UFJRTOQfKZ— あいひん （@BABYLONBU5TER） May 27, 2025