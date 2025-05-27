二戰美軍轟炸機墜毀81年 11殉職機組4成員遺骸終返鄉

二戰美軍「天堂可以等待」（Heaven Can Wait）號轟炸員凱利少尉（Thomas Kelly）殉職81年後，其遺骸由愛國者衛隊騎士團（Patriot Guard Riders）於加州聖利安卓市（San Leandro）護送。他是新聞中提及、終能返鄉安葬的四名機組員之一。（美聯社）

2025/05/27 13:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕1944年3月11日，二戰時美軍一B-24「解放者」式轟炸機（B-24 Liberator）「天堂可以等待」（Heaven Can Wait）號，於新幾內亞外海遭擊落，11名機組員殉職。副駕駛墜海前，向友機行最後軍禮。他們的遺骸深埋海底，一度被軍方列為「無法尋獲（non-recoverable）」。

《美聯社》報導，時隔81年，在罹難者家屬不懈追查與海軍潛水菁英的艱鉅搜尋下，機上四名成員的遺骸終被尋獲，陸續歸鄉。無線電操作員達里根中士（Eugene Darrigan）上週六（24日）於紐約州家鄉瓦平格斯福爾斯（Wappingers Falls）舉行軍禮葬禮；轟炸員凱利少尉（Thomas Kelly）26日也於加州利弗莫爾（Livermore）下葬。飛行員但尼生中尉（Herbert Tennyson）與領航員謝皮克少尉（Donald Sheppick）也將在未來數月安葬。

請繼續往下閱讀...

這一切源於12年前，凱利的親屬、伊利諾大學厄巴納香檳分校教授奧爾豪斯（Scott Althaus）決心解開飛機墜落謎團。他分析史料、照片及目擊紀錄，四年後提出報告，指飛機可能墜於巴布亞紐幾內亞的阿瓦爾角（Awar Point）外海。

此報告促使非營利組織「尋找計畫（Project Recover）」與美國國防部戰俘暨失蹤官兵統計局（DPAA）介入。2017年，團隊定位殘骸；2023年，DPAA展開史上最深的水下尋獲任務，潛水隊員藉加壓潛水鐘抵達61公尺深海床，發現兵籍牌、戒指等遺物，以及部分遺骸。經DNA比對，去年九月正式確認四人身份。由於尚有七人未尋獲，未來或有後續任務。

上週六，逾200人向達里根致敬。其子已逝，孫子辛德勒（Eric Schindler）出席。達里根85歲的姪女莊重接收國旗。凱利遺骸則於上週五運抵舊金山灣區。奧爾豪斯現為「尋找計畫」志工，他表示：「凱利的名字不會很快被遺忘。」

此為1943年二戰轟炸機「天堂可以等待」（Heaven Can Wait）號11名機組員中的10人合影。圖中包含近期遺骸返鄉的四名成員：後排右二為達里根中士（Eugene Darrigan），前排左起為謝皮克少尉（Donald Sheppick）、但尼生中尉（Herbert Tennyson）及最右方的凱利少尉（Thomas Kelly）。（美聯社）

此為二戰時期美軍B-24「解放者」式轟炸機「天堂可以等待」（Heaven Can Wait）號，於巴布亞紐幾內亞漢莎灣（Hansa Bay）海底的殘骸。，攝於2017年10月。近期返鄉的四名機組員遺骸便是從此處尋獲。（美聯社）

照片中的美軍B-24「解放者」式轟炸機「天堂可以等待」（Heaven Can Wait）號，1944年於巴布亞紐幾內亞漢莎灣（Hansa Bay）墜毀。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法