泰國百萬變性網紅赴中旅遊遭歧視 移民官輪流看護照還大笑

泰國跨性別網紅妮莎瑪尼（Nisamanee）在YT、IG及FB均擁有上百萬粉絲。（擷取自@nisamanee_nutt/IG）

2025/05/27 12:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國跨性別網紅妮莎瑪尼（Nisamanee Nutt）在YouTube擁有超過200萬粉絲，近日帶著一家七口赴中國旅遊，卻在機場遭遇極大不尊重。中國機場官員不僅因她的跨性別身分將她單獨帶走審查，甚至在未提供任何解釋的情況下輪流翻閱護照、當場嘲笑，並質疑她是否具備經濟能力帶家人出國旅遊，令她氣憤表示「別小看泰國跨性別女人，我們非常勤奮！」

妮莎瑪尼24日在社群平台分享此次赴中國的經歷，指出家人一切通關順利，只有她被攔下帶往小房間。雖然已習慣因護照性別標註為「男」而引起異樣眼光，但此次不只被用中文言語不通地質問，更被機場官員輪番查看護照並發笑，整段過程毫無尊重可言。

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據《Thaiger》報導，當時移民官詢問了她的職業，妮莎瑪尼解釋說自己是YouTuber，擁有超過200萬粉絲，同時也經營自己的生意，但官員們不但沒有釋放她，反而繼續用中文交談並交談。她多次請求用英文溝通，但無人理會甚至被反覆帶往不同房間，直到最後才在護照上蓋章放行，但整體過程令她深感遭受性別歧視。

這段影片引起熱烈討論，許多LGBTQIA+網友分享自身在中國遭遇歧視的經驗，也有在當地求學的泰國留學生表示，中國某些官員與年長民眾對多元性別仍存在強烈偏見。有人更建議跨性別者應避免赴中，以免遭遇類似困境。

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