瘋了！美佛州男子被鱷魚咬傷 爬上岸襲警奪槍遭擊斃

美國佛州男子在湖中被鱷魚咬傷後，爬上岸試圖襲警奪槍，旋即被當場擊斃。佛州鱷魚示意圖。（法新社）

2025/05/27 11:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太瘋狂！美國佛州波爾克郡42歲男子舒爾茨（Timothy Schulz），26日早上在有大量鱷魚出沒的湖泊中被咬傷，爬上岸後持園藝剪衝向警察試圖奪槍，旋即被當場擊斃，當局透露他有毒品前科。

據《NBC》報導，波爾克郡警長賈德（Grady Judd）透露，他們最先是在當天清晨5時56分接獲民眾報案，指稱舒爾茨在外面全身發抖要求路人打電話給他的兒子，不過警員抵達現場後沒發現舒爾茨的蹤影。

請繼續往下閱讀...

大約過了2小時後，有民眾看到舒爾茨在大量鱷魚棲息的湖中游泳，試圖拋救生衣給他，但舒爾茨置之不理甚至大吼大叫，在過程中有鱷魚咬到了他的手臂。

舒爾茨從湖裡爬到岸上後，拿著園藝剪在住宅區四處走來走去，2名警員開車前來時看到他試圖破壞車輛，連忙從巡邏車下來制止，沒想到舒爾茨竟持械衝來，警察發射的電擊槍完全不起作用。

賈德說，舒爾茨當時試圖爬進巡邏車拿走槍械，警員見狀況危急連開多槍，舒爾茨當場遭到擊斃。據了解，舒爾茨曾因持有冰毒受到多次指控，5月20日剛從監獄被釋放出來。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法