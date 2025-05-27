川普再槓哈佛！怒指「挑選法官」揚言砍30億美元補助款

美國總統川普近期頻繁對哈佛大學提出指控，並威脅削減聯邦補助。（路透）

2025/05/27 11:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕據CNN報導，美國總統川普26日再度抨擊哈佛大學，指控該校在與政府的法律訴訟中「挑選法官」（judge shopping），並威脅要削減該校30億美元（約新台幣895億元）的聯邦補助款，轉而資助全國各地的技職學校。川普在其社群媒體上稱此舉對美國將是「絕佳且迫切需要的投資」。

此番言論正值哈佛與川普政府就反猶、聯邦撥款及言論自由等爭端持續數月之際。此前，川普政府禁止哈佛招收國際生，但聯邦法官迅速下令暫緩執行。哈佛也曾因22億美元（約新台幣656億元）聯邦資金遭凍結而控告川普政府。兩案均由波士頓聯邦法院法官巴勒斯（Allison Dale Burroughs）審理，她過去曾有不利川普政府的判例，包括在一起「平權措施」案中支持哈佛（後被最高法院推翻）。

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川普在26日的貼文中，也批評了兩黨皆曾運用過的「挑選法官」策略，即原告為獲得更有利判決，刻意選擇在明顯管轄法院之外提起訴訟。他發文稱：「哈佛最有利的一點是他們貨比三家，找到了（對他們而言）絕對最好的法官！但別怕，政府最終會贏！」

然而，哈佛大學位於麻州，在波士頓聯邦法院提起訴訟本屬合理。值得注意的是，該區聯邦法院目前沒有任何由川普任命的法官，而負責監督新英格蘭地區的聯邦上訴法院，則普遍被認為對川普較具爭議性、政治敏感性高的案件態度較為嚴格。

本週，川普更要求哈佛提交國際學生（約佔總數27%）「姓名及國籍」，稱需審查有多少「激進瘋子」不應返美。哈佛早已分享外籍生來源國資訊，以中國學生為首。

雙方預計29日就國際學生禁令案在巴勒斯法官面前辯論，屆時法官將決定是否延長禁制措施。巧合的是，聽證會當天，近九千名畢業生將在距法院約9.65公里（6英里）的哈佛校園參加畢業典禮。

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