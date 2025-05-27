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    英國少女涉運毒在喬治亞被捕 律師透漏她很想回家

    英國1名少女11日在距離泰國約4000英里外的喬治亞因運輸約12公斤的大麻和約2公斤的大麻脂後被逮捕。（法新社，示意圖）

    英國1名少女11日在距離泰國約4000英里外的喬治亞因運輸約12公斤的大麻和約2公斤的大麻脂後被逮捕。（法新社，示意圖）

    2025/05/27 12:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國1名少女日前在泰國遊玩時失蹤，11日在距離泰國約4000英里（約6437.37公里）外的喬治亞因運輸約12公斤的大麻和約2公斤的大麻脂後被逮捕。曾出演喬治亞版電視節目《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）的知名律師庫布拉什維利（Mariam Kublashvili）於日前去監獄探望少女後指出，少女聲稱沒有得到應有的醫療護理，並且自己現在真的很想回家。

    綜合外媒報導，英國18歲少女貝拉（Bella May Culley）在喬治亞運輸約12公斤的大麻和約2公斤的大麻脂被抓捕後，對外供稱不知道自己在做什麼事情就來到了喬治亞，同時也沒有想到後果會這麼嚴重。此外，她還在法院上透露自己已經懷孕，貝拉父母表示，2人也是那時候才知道這件事情。

    知名律師庫布拉什維利提到，自己探望完貝拉後，認為她的個性開朗，十分有魅力，完全不符合毒販的形象，同時提到貝拉聲稱沒有因為懷孕得到該有的醫療護理，並且不喜歡監獄的食物，現在最大的願望就是儘快回到家裡。庫布拉什維利也向貝拉家屬喊話，如果有需要聘請律師，自己願意無償提供服務。

    喬治亞國家局前局長賈納希亞（General Jemal Janashia）談到，對貝拉的遭遇深表遺憾，認為她是被某些人操弄利用了，公開呼籲貝拉應該與警方合作去查明真相。目前喬治亞檢察官有55天的時間來收集本案的證據，表示針對貝拉的審判最早可能是在7月開始。

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