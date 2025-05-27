OpenAI旗下語言模型「o3」在最新實驗中竟違背人類下達的自動關機指令，竟篡改指令阻止自己被關機。（路透）

2025/05/27 11:41

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI再度傳出「抗命」消息！OpenAI旗下語言模型「o3」在最新實驗中竟違背人類下達的自動關機指令，竟篡改指令阻止自己被關機，是AI模型首次被發現在收到清晰指令後，竟阻止自己被關閉的狀況。

據英國《每日電訊報》報導，AI安全研究機構「Palisade Research」，針對多款先進AI模型進行測試，內容包括基礎數學題與模擬關機情境，結果發現OpenAI旗下語言模型「o3」當收到自我關閉指令時，竟沒有遵守指令，反而篡改了關閉程式碼，繼續執行任務，這種行為讓研究人員驚訝不已。

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「Palisade Research」表示這是AI模型首次被發現在收到清晰指令後，竟阻止自己被關閉的狀況，直言目前還無法解釋這背後的原因。

「Palisade Research」推測，開發者可能無意中更傾向於獎勵「繞過障礙」的行為，讓「o3」因解決數學問題而「無意中」獲得的獎勵，多於遵循指令獲得的獎勵。

OpenAI上個月發布的「o3」A​​I模型，旨在為ChatGPT提供更強大的問題解決能力。 OpenAI曾稱「o3」為迄今最聰明的模型。目前OpenAI尚未對此回應。

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