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    東京傳爆炸巨響！車輛狂燒商店窗戶震碎一地 警：有人逃不出來

    日本東京江戶川區一處建築工地27日上午發生爆炸事故。（擷取自NTV NEWS24畫面）

    日本東京江戶川區一處建築工地27日上午發生爆炸事故。（擷取自NTV NEWS24畫面）

    2025/05/27 10:50

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京江戶川區今天（27日）發生爆炸事故，1處建築工地傳出巨響，1輛工程車起火竄出黑色濃煙，鄰近便利商店的窗戶被震碎，招牌毀損，碎片散落一地。截至發稿，警方稱，仍有人員受困其中。

    日本放送協會（NHK） 報導，東京消防局稱，上午9時30分左右接獲報案，江戶川區東葛西1處建築工地聽到爆炸聲，隨後派出20多輛消防車輛前往現場搶救。事發地點鄰近東京地鐵東西線葛西站旁的住宅區，周圍都是公寓大樓。

    報導指，消防員仍在確認是否有人員受傷或未能及時逃生。

    根據空拍畫面顯示，在事發地點旁邊的便利商店窗戶及招牌被震碎，碎片散落在各處。

    附近一棟兩層樓公寓的窗戶也被震碎。

    此外，事發工地的工程車輛被燒得焦黑，駕駛座嚴重受損。

    另有媒體報導，警方透露，事發現場疑正進行瓦斯管工程，有工人提到，「現場有瓦斯外洩」，初步研判是導致爆炸的原因之一，但仍待調查釐清。

    事發現場附近一處小學，當時有班級正在上體育課，校方緊急將在操場上的學生全數帶回教室避難，並宣布當天所有課程改為室內進行。

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