澳洲洪災奇蹟 牛隻漂流18公里海灘獲救

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）舊巴爾海灘（Old Bar Beach）的沙灘上，一頭牛在被洪水沖刷約18公里後躺臥於此。（圖：Facebook／Layla Philipson）

2025/05/27 10:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲近期毀滅性的洪災中，一則感人的動物生存故事在社群媒體上廣為流傳。一頭牛在惡水中遭沖走，最終竟在新南威爾斯州（New South Wales）的舊巴爾海灘（Old Bar Beach）被發現，奇蹟般地存活下來。牠的家位於約18公里外的塔里鎮（Taree）。

當地居民蕾拉·菲利普森（Layla Philipson）在海灘沙地上發現了這頭驚魂未定的牛，並將照片分享至臉書（Facebook）的「塔里社區佈告欄」（Taree Community Noticeboard）社團，成功聯繫上牛隻的主人。 她在貼文中寫道：「舊巴爾海灘發現活牛，在瓦拉比（Wallabi）和子午線（meridian，應為當地地標）之間。」

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這起牛隻漂流事件發生在新南威爾斯州正經歷嚴重洪災的背景下。一個移動緩慢的低氣壓系統帶來了破紀錄的降雨，部分地區累積雨量超過680毫米。猛烈的洪水已導致至少5人死亡，約5萬人受困，估計有1萬棟房產受損。流經塔里鎮的曼寧河（Manning River）水位達到近一世紀以來的高峰，導致大量牲畜和居民被迫撤離。

據英國《獨立報》（The Independent）報導，緊急服務部門已執行超過700次救援任務，並持續向受災社區提供援助。這頭牛的故事雖然為陰鬱的災情帶來一絲慰藉，但整體情況依然嚴峻。當局呼籲居民保持警惕，因為洪水尚未退去，且未來可能面臨更多天氣挑戰。

發現牛隻的菲利普森所拍攝的照片顯示，這頭牛躺在沙灘上，看起來相當疲憊。另一張照片則捕捉到有人伸出手安撫這隻剛經歷磨難的動物。 據報導，這頭牛是因暴雨引發的洪災中，被沖走的數頭牛隻之一。牛的主人表示，牠已被移離海灘，並接受獸醫的治療。

民眾伸手安撫這頭歷經洪災的牛隻。（圖：Facebook／Layla Philipson）

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