馬斯克政治獻金喊卡？共和黨未來金脈拉警報

超級金主馬斯克萌退意，共和黨憂錢脈動搖。 （法新社檔案照）

2025/05/27 09:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕科技富豪馬斯克（Elon Musk）暗示將減少政治投入，震撼美國政壇。這位特斯拉（Tesla）執行長曾於2024大選挹注數億美元，如今計畫縮手，恐重擊共和黨未來選戰資金。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，馬斯克此言正值他淡出川普（Trump）白宮角色之際，他希望更專注於商業。但兩黨均懷疑其是否徹底告別政壇。共和黨策略師柯南特（Alex Conant）坦言：「最大金主表態撤資，黨內必感憂慮。」但他認為，若未來出現令馬斯克屬意的候選人，他仍可能再次大筆投入。

請繼續往下閱讀...

《富比士》（Forbes）記載，馬斯克曾藉「美國PAC」組織斥資2.5億美元（約新台幣74.87億元）助川普勝選。選後，馬斯克主導白宮「政府效率部」（DOGE），推動削支裁員，引發爭議。其享白宮辦公室、出入內閣會議等特殊待遇，引發觀察家對其「非官方影響力」可持續性的質疑。壓力之下，加上特斯拉因DOGE遭抗議致銷量及聲譽受損，促使其重新評估。

「未來我會少做政治支出。」馬斯克在卡達經濟論壇稱「已做得夠多」，目前未見再出資理由。柯南特分析此乃安撫投資者之言，「他隨時能改變心意。」策略師塞奇克（Brian Seitchik）亦稱馬斯克「有隨時變卦的本錢」。

馬斯克若真縮手，共和黨募款勢受影響。但塞奇克認為，這僅是「錢變少，非沒錢」。策略師邦尚（Ron Bonjean）則看好川普能補上缺口，甚至超越，但也承認馬斯克或「迅速轉向」。

近期馬斯克的政治點石成金能力也受質疑。他在威斯康辛州法官選舉中，耗資數百萬力挺的保守派候選人仍落敗。分析指其高調介入反成焦點，稀釋了候選人本身。有評論認為，馬斯克暫離聚光燈對共和黨反而是好事。

民主黨則打算繼續將馬斯克與共和黨相連結，作為其選戰策略。策略師西萊特（Antjuan Seawright）直言，即便馬斯克檯面上收手，「傷害已造成」，民主黨仍會將此作為共和黨的「持續性政治負債」。兩黨多數人也預期，馬斯克在華府的影響力不會輕易消失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法