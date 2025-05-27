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    涉向解放軍洩露美韓聯合軍演機密 南韓二等兵有中國背景

    南韓1名中韓混血二等兵涉嫌向中國解放軍洩露美韓聯合軍演相關機密。（美聯社）

    南韓1名中韓混血二等兵涉嫌向中國解放軍洩露美韓聯合軍演相關機密。（美聯社）

    2025/05/27 10:27

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名士兵涉嫌向中國解放軍洩露美韓聯合軍演相關機密，被捕後調查發現，這名洩密士兵擁有中國背景。

    據《韓聯社》報導，南韓1名二等兵A某2023年12月以陸軍現役身份入伍後在前線部隊當補給兵，去年8月，A某與中國情報組織人員接觸，承諾提供軍事機密；A某歸隊後依指令向中國情報組織傳送美韓「自由護盾」聯合軍演相關資料，內容涉及駐韓美軍基地名稱、增兵計畫，以及可能成為敵方精準打擊目標的關鍵位置等。

    此外，A某洩漏的資訊還包括美韓聯演負責人的所屬單位、軍階、姓名、聯絡方式等個人訊息，以及聯軍司令部各類手冊目錄等。

    去年8月至今年2月，A某從中國情報部門獲得8.8萬人民幣（約新台幣36.46萬）報酬。據悉，A已於上月18日被逮捕，本月18日以涉嫌「一般利敵罪」被起訴。

    經調查後發現，A某2003年出生於中國，父親是韓國人，母親是中國人。A某在北京與外祖父母一起生活長大，2008年在韓國短暫居留約5個月。其外祖父為2005年退役的中國火箭軍官。

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