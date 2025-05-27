罕見高調出訪！北韓情報首長會晤俄國安會秘書長紹伊古

北韓國家保衛大臣李昌大26日前往莫斯科，出席第13屆安全事務高級代表國際會議。（路透資料照）

2025/05/27 11:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，北韓國家保衛大臣李昌大26日從平壤啟程前往莫斯科，將出席第13屆安全事務高級代表國際會議，並與俄羅斯國家安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談。

據《韓聯社》報導，北韓公開情報部門首長的行程實屬罕見，或有意展示與俄羅斯的友好關係。

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俄羅斯國家安全會議23日發表聲明稱，將於28日至29日在莫斯科舉行安全事務高級代表國際會議，期間紹伊古將同北韓、尼加拉瓜、越南的高級官員會晤。

北韓、俄羅斯上月底正式承認北韓部隊參加俄烏戰爭。《韓聯社》分析，兩國國安部門高層人士會晤可能討論援俄的後續行動，及陣亡人員遺骸歸還、戰俘等問題。

北韓、俄羅斯在社會管控和反間諜領域保持密切溝通。李昌大2024年3月曾在平壤會晤俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）。

與此同時，《北韓中央通信社》還報導了俄羅斯聯邦內務部代表團26日抵達平壤的消息。

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