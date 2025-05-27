埃及挖掘3座新陵墓 預計今夏大埃及博物館展出

埃及旅遊和文物部於26日表示，在南部城市盧克索挖掘出3座傑出政治家的陵墓。（美聯社）

2025/05/27 10:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕埃及旅遊和文物部於昨（26）日表示，在南部城市盧克索（Luxor）挖掘出3座傑出政治家的陵墓，據了解，本次發現的陵墓可追溯至古埃及新王國時期（約公元前1550年至1070年），目前已透過銘文確定陵墓主人的姓名，預計可能在今年夏天全面開放的大埃及博物館展出。

據《美聯社》報導，埃及旅遊和文物部26日發表聲明指出，本次在盧克索發現了3座新陵墓，這3座陵墓都與政治家有關，經過考古學家研究分析，這些陵墓可追溯至古埃及新王國時期，目前透過銘文已得知陵墓主人的姓名和頭銜，但詳細的資訊還有待進一步的調查。

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其中一個陵墓的主人名字叫做伊佩特（Amum-em-Ipet），從銘文得知他在古埃及主神阿蒙的莊園工作。墓穴起點是一個小庭院，在通往入口後，隨即就會見到一個方形大廳，其盡頭是一個壁龕（牆壁上修建的凹處，用於放置雕像等裝飾物），但壁龕的西牆已被摧毀。伊佩特的陵墓大部分都是毀損狀態，只剩下描述葬禮家具搬運工和宴會的作品。

另一個陵墓的主人叫做巴基（Baki），他是糧倉的管理員，墓內有個可以通往墓室正門的庭院，旁邊還連接著另一個長條形的庭院，內部還有一個橫向大廳，連接著一個縱向大廳以及一個看似未完成的房間。

最後一個陵墓的主人叫做S，他同時為阿蒙神廟的管理員以及北部綠洲的首長，墓穴裡面有個小庭院，庭院內部有一個水井，還有一個橫向大廳，通往一個不完整的縱向大廳。

旅遊和文物部長法蒂（Sherif Fathi）表示，此次陵墓挖掘是重大考古發現，有望推動埃及文化並吸引更多的觀光客前來觀看。該部日前公布此次出土文物的照片後聲明，由於3座陵墓是在大埃及博物館全面開放前被發現，因此這些文物後續可能會在博物館展出，該博物館目前預計在今年夏天全面開放，官方尚未確定日期。

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