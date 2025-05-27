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    人權紀錄受質疑！蒙古前情報局長傳將任駐台代表

    蒙古情報總局前局長胡爾斯4月就傳出6月將獲派擔任駐台灣代表。（圖擷自X）

    蒙古情報總局前局長胡爾斯4月就傳出6月將獲派擔任駐台灣代表。（圖擷自X）

    2025/05/27 08:57

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕蒙古國（Mongolia）媒體今年4月報導，蒙古外交部擬於6月派遣情報總局前局長胡爾斯（Bat Khurts）擔任駐台灣代表。不過，有人質疑胡爾斯在歐洲的人權紀錄「劣跡斑斑」，當年要派駐南韓出任大使被南韓回絕，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）更曾兩度拒絕胡爾斯任蒙古駐聯合國代表。

    綜合媒體報導，胡爾斯2017年曾獲提名為蒙古駐南韓大使，但南韓回絕該人事任命，蒙古國家大呼拉爾（國會）亦拒絕讓胡爾斯赴任，直斥此人代表蒙古將是「國家恥辱」。

    2003年，胡爾斯綁架1名赴法國尋求庇護的蒙古國民，經德國偷渡回蒙古首都烏蘭巴托後嚴刑拷問，德國政府隨即對胡爾斯發出「紅色通緝令」。

    2010年，英國根據逮捕令拘捕入境的胡爾斯。他2011年引渡德國，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）訪問蒙古前夕，胡爾斯於同年9月撤銷控罪獲釋。

    返國後，胡爾斯於2011至14年任蒙古獨立反貪倡廉局副局長；2014至17年任情報總局長。他卸任公職後，因對蒙古國民實施酷刑，被最高法院以酷刑、綁架等違反人權罪名判處3年監禁。

    如今，胡爾斯重獲自由後，竟又被提名為新任駐台代表，可望作為蒙古國在台灣的最高負責人，引發關注。

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