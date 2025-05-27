足球英超冠軍利物浦勝利遊行 汽車衝撞球迷至少47傷

當地救護部門指出，共有27人送醫治療，另外有20人在事故現場接受治療。（路透）

2025/05/27 07:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭足球超級聯賽（Premier League）冠軍隊「利物浦足球俱樂部」（Liverpool）26日傍晚在利物浦舉行慶祝遊行時，突然有一輛汽車衝撞現場的球迷，至少造成47人受傷，目前警方已將汽車駕駛逮捕。

綜合外媒報導，利物浦這場應超勝利遊行吸引了數千名利物浦球迷參加，載著球員與教練團的敞篷巴士穿過市中心約10分鐘後，突然一名男子駕車衝撞在街上慶祝的大批球迷，球迷們見狀紛紛閃避，但也有許多人躲避不及被撞上，或是在慌亂中受傷。事後有憤怒的球迷試圖接近駕駛，而駕駛也在事發過後被警方逮捕。

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默西賽德郡（Merseyside）警方指出，目前可以確定的是，駕駛是一名來自利物浦的53歲英國白人男子，正針對事發過程進行詳細調查。警方目前並未將此事件列為恐怖主義攻擊事件。

當地救護部門指出，共有27人送醫治療，其中有1名成人與1名兒童重傷，另外有20人在事故現場接受治療。英國首相施凱爾（Keir Starmer）於社群媒體X平台發文說，現場景象令人震驚，他正在了解事件最新進展，他強調：「我與所有受傷或受影響的人同在，並感謝警方和緊急服務部門對這起事件迅速反應。」

警方目前並未將此事件列為恐怖主義攻擊事件。（路透）

勝利遊行遭汽車衝撞後，至少造成47人受傷，現場一片狼藉。（美聯社）

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