靈媒預言成真！美失蹤大學生遺骸遭尋獲 52年懸案終破

大學生布里克遺骸經52年終被尋獲，靈媒驚人命中失蹤地點。（擷取自FB）

2025/05/26 23:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名大學生失蹤52年，他的遺骸近日在猶他州被尋獲，震撼的是，這起懸案的關鍵破案地點，竟早在35年前被靈媒準確預言。如今DNA確認身份，終讓死者家屬得以釋懷，也讓警方感嘆「像奇蹟一樣」。

據《紐約郵報》報導指出，1973年10月12日，23歲的猶他大學（University of Utah）學生布里克（Douglas Brick）從宿舍離開後便失蹤，警方與救難人員當年曾展開多次搜尋卻仍一無所獲。直到去年秋天，一名獵人在校園上方山麓發現頭骨碎片，才讓案情出現突破。校方日前證實，經DNA比對結果與布里克家屬達99.9%吻合，確認為失蹤者遺骸。

請繼續往下閱讀...

最神奇的是，早在1990年，布里克的母親唐娜（Donna）便曾在日記中記錄，曾遇到一名自稱靈媒的店員，對方不僅說出兒子當年失蹤地點，就連他如何在山中夜間滑倒墜落的細節都能描述。當時辦案的刑警戴爾（John Dial）回憶，現場地形極為陡峭，即使白天搜索也難以立足，與靈媒描述吻合，直呼是「令人難以置信的奇蹟」。

這起懸案原在2022年重啟調查，當時接手的刑警起初僅能從一堆矛盾事件中拼湊線索。直到去年10月，獵人在黑山（Black Mountain）一帶發現兩塊骨頭碎片，後經DNA鑑定，與2018年布里克姊姊所提供的樣本吻合，才終於確定死者身份。

截至目前，警方仍不清楚布里克確切死因，但布里克家屬於5月發表聲明，感謝所有協助破案的人員，並表示「在52年後終於得到答案，雖然悲傷，卻也是一種奇蹟」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法