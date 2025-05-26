烏無人機襲擾莫斯科 3大機場數度緊急關閉

杜莫迪多沃（Domodedovo）等莫斯科3大機場25日數度關閉。（路透檔案照）

2025/05/26 19:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科週邊區域25日因遭遇無人機攻擊報告，導致三座主要機場的航班起降作業一度陷入混亂，營運限制在數小時內歷經數次變動。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）通報有多架無人機飛向該市，俄羅斯國防部則宣稱在境內多地擊落了數十架烏克蘭無人機。

《烏克蘭真理報》報導，根據克里姆林宮附屬的俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述索比亞寧及俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsiya）的消息，當地時間25日下午約4時50分，俄羅斯聯邦航空運輸署首次宣布對莫斯科地區的伏努科沃（Vnukovo）、杜莫迪多沃（Domodedovo）及茹科夫斯基（Zhukovsky）三座機場實施臨時起降限制。

請繼續往下閱讀...

莫斯科市長索比亞寧稍早聲稱，俄羅斯防空單位已擊落一架飛往莫斯科途中的無人機，緊急服務部門隨即在殘骸墜落的地點展開作業。他其後陸續更新訊息，表示再有兩架以及第四架飛向莫斯科的無人機遭到擊落。

受此事件影響，位於聖彼得堡（St Petersburg）的普爾科沃（Pulkovo）機場也發出警告，由於莫斯科數個機場的起降受到限制，其航班時刻表可能出現變動。

至傍晚約6時20分，俄羅斯聯邦航空運輸署一度報告稱，已解除對莫斯科伏努科沃、杜莫迪多沃及茹科夫斯基機場的起降限制。然而，好景不常，約在晚間8時30分左右，該署再度通報，已重新對上述三座機場實施臨時性的航班起降限制措施。

另一方面，俄羅斯國防部也發表聲明指出，從當地下午1時至晚間8時的七個小時內，俄軍防空部隊在俄羅斯多個地區上空，總共攔截並摧毀了53架來自烏克蘭的無人機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法