畫面曝光！中國女好奇近拍幼崽 遭梅花鹿媽媽狂踢教訓

中國遼寧省一名女子疑似因過於靠近梅花鹿幼崽，遭憤怒的母鹿狂踢教訓。（本報合成，擷取自微博）

2025/05/26 16:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省大連市1名女子近日在市區公園內見到1隻梅花鹿剛生下幼崽，疑似出於好奇而上前近距離拍攝，卻因此激怒護崽心切的母鹿，遭連環猛踢頭部，畫面曝光後引發網友熱議。

綜合中媒報導，當時1隻母梅花鹿剛產下幼崽，該名女子疑似想記錄這難得畫面，便靠近樹叢試圖拍攝。不料，警戒心極強的母鹿瞬間暴怒，直接對她發動攻擊。影片顯示，女子蹲在樹叢間雙手抱頭防衛，母鹿則不斷以前蹄猛踢其頭部，攻勢猛烈，場面驚悚。最終女子勉強起身離開，身上有多處擦傷，幸無生命危險，目前已返家休養。

請繼續往下閱讀...

這起「人鹿衝突」事件在網路上引發爭議，不少網友直言女子行為魯莽，批評「這不是自找的嗎？」、「動物也有保護孩子的本能」，認為民眾應對野生動物保持距離，尊重牠們的自然習性。

遼寧省事後發出公告提醒，母鹿在生產與護崽期間攻擊性明顯上升，切勿圍觀、挑逗，以免激怒母鹿、引發危險。同時也警告鹿身上常攜帶大量蜱蟲，切勿觸摸以免遭叮咬。當局也表示，將視情況將鹿帶回山林棲息地，以維護人鹿安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法