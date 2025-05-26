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    英王查爾斯抵加拿大為國會開議 「御座致詞」反制川普併吞論

    英國國王查爾斯三世（右）與卡蜜拉王后5月20日在倫敦一同出席加拿大之家百年慶典活動。查爾斯國王預定26日訪問渥太華，為加拿大國會發表御座致詞，此行在美加關係緊張之際備受矚目。（路透）

    英國國王查爾斯三世（右）與卡蜜拉王后5月20日在倫敦一同出席加拿大之家百年慶典活動。查爾斯國王預定26日訪問渥太華，為加拿大國會發表御座致詞，此行在美加關係緊張之際備受矚目。（路透）

    2025/05/26 14:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（King Charles III）26日將抵渥太華，為加拿大國會開議發表「御座致詞」（Throne Speech）。此行時間雖短，卻被視為加拿大反制美國總統川普併吞威脅之舉。

    《法新社》報導，現年76歲的查爾斯，同時為加拿大國家元首，應總理卡尼（Mark Carney）邀請發表御座致詞概述政府施政重點。此演說通常由代表英國君主的總督宣讀。查爾斯母親、女王伊莉莎白二世在位時僅兩度（1957、1977年）在加國發表御座致詞。

    此為查爾斯加冕後首訪加拿大。他對川普多次提議加拿大成為美國第51州之說未曾公開置評，但此行任何關於加拿大主權及貿易的表態均受矚目。川普已對汽車、鋼鋁等加拿大商品加徵關稅，重創加國經濟。卡蜜拉王后（Queen Camilla）將陪同此24小時渥太華之行。

    卡尼曾表示，新政府獲授權「界定與美新經濟安全關係」，因加拿大「無法再信任」美國。他承諾透過促進國內商業、深化與海外盟友經濟聯繫，以降低對美貿易依賴。卡尼稱，「建設強大加拿大」之路將由查爾斯致詞闡明。政府聲明指此訪「凸顯加身份與主權」。

    卡尼本月訪白宮時，川普反覆提併吞加拿大，稱之「美妙結合」，卡尼則堅拒，強調「加拿大絕不出售」。

    對於邀請查爾斯為國會開議一事，川普的駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）則不以為然，認為這並非就併吞議題表態的有效方式。他上週向加拿大廣播公司（CBC）表示：「如果這當中想傳達什麼訊息，有更容易的方式。打個電話給我就行了，卡尼隨時可以致電總統。」胡克斯特拉更稱，他視併吞議題「已經結束」，並說：「往前看吧。如果加拿大人想繼續談論此事，那是他們的事。」

    查爾斯與卡蜜拉26日下午抵達，將會晤總督瑪麗·西蒙（Mary Simon）、總理卡尼、原住民領袖等，並與社區組織會面。27日國王將在參議院接受軍禮後發表御座致詞。加拿大王室評論員愛德華·王（Edward Wang）認為，國家元首為新國會開議「傳遞了信號」，「全世界都將關注」。

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