為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為「華爾茲之王」慶生 《藍色多瑙河》月底太空放送

    歐洲太空總署（ESA）位於西班牙深空網絡的一座大型無線電天線。此類天線將負責將《藍色多瑙河》華爾茲的訊號傳送至太空，紀念小約翰史特勞斯200歲冥誕。（美聯社）

    歐洲太空總署（ESA）位於西班牙深空網絡的一座大型無線電天線。此類天線將負責將《藍色多瑙河》華爾茲的訊號傳送至太空，紀念小約翰史特勞斯200歲冥誕。（美聯社）

    2025/05/26 13:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕為紀念「華爾茲之王」小約翰史特勞斯（Johann Strauss II）200歲冥誕，其經典名曲《藍色多瑙河》（Blue Danube）將於本月底飄揚於無垠宇宙。維也納旅遊局此舉旨在彌補近半世紀前，「航海家金唱片」未收錄此曲的「宇宙級錯誤」。

    《美聯社》報導，這首古典樂章將由維也納交響樂團演奏，並轉化為訊號傳向宇宙深處。這次「宇宙傳音」活動定於5月31日，不僅慶祝史特勞斯誕辰，也同時紀念歐洲太空總署（ESA）成立50周年。屆時，維也納、馬德里和紐約將舉行免費的公開放映活動，同步直播。

    ESA官員表示，儘管樂曲可實時轉換為無線電訊號，但為避免任何技術問題，ESA將傳送樂團前一天彩排的預錄版本，現場演奏則作為伴奏。這些無線電訊號將以光速，即每小時超過10億公里的驚人速度，向宇宙擴散。

    這意味著《藍色多瑙河》的旋律，僅需1.5秒即可越過月球，4.5分鐘抵達火星，37分鐘掠過木星，4小時後便能到達海王星。而在23小時內，這些訊號的傳播距離，將與美國航太總署（NASA）的「航海家一號」（Voyager 1）太空船相當。「航海家一號」是目前人類最遠的太空飛行器，已深入超過240億公里的星際空間。

    將音樂傳向深空並非首次。NASA曾於2008年傳送披頭四的《穿越宇宙》慶祝其50周年；去年則將蜜西艾莉特（Missy Elliott）的歌曲朝金星發送。音樂也曾自火星傳回：2012年NASA將will.i.am的歌曲傳給「好奇號」火星探測車，再由其傳回。這些均為深空傳輸，不同於早期控制中心與太空人的艙內音樂。

    此次輪到史特勞斯，彌補「航海家金唱片」的遺憾。1977年發射的「航海家一、二號」均攜帶收錄地球音像與90分鐘音樂的唱片，由天文學家卡爾薩根團隊挑選，涵蓋巴哈、貝多芬及現代樂等，獨缺史特勞斯。他的《藍色多瑙河》曾是1968年科幻電影《2001太空漫遊》的經典配樂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播