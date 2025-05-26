為「華爾茲之王」慶生 《藍色多瑙河》月底太空放送

歐洲太空總署（ESA）位於西班牙深空網絡的一座大型無線電天線。此類天線將負責將《藍色多瑙河》華爾茲的訊號傳送至太空，紀念小約翰史特勞斯200歲冥誕。（美聯社）

2025/05/26 13:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕為紀念「華爾茲之王」小約翰史特勞斯（Johann Strauss II）200歲冥誕，其經典名曲《藍色多瑙河》（Blue Danube）將於本月底飄揚於無垠宇宙。維也納旅遊局此舉旨在彌補近半世紀前，「航海家金唱片」未收錄此曲的「宇宙級錯誤」。

《美聯社》報導，這首古典樂章將由維也納交響樂團演奏，並轉化為訊號傳向宇宙深處。這次「宇宙傳音」活動定於5月31日，不僅慶祝史特勞斯誕辰，也同時紀念歐洲太空總署（ESA）成立50周年。屆時，維也納、馬德里和紐約將舉行免費的公開放映活動，同步直播。

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ESA官員表示，儘管樂曲可實時轉換為無線電訊號，但為避免任何技術問題，ESA將傳送樂團前一天彩排的預錄版本，現場演奏則作為伴奏。這些無線電訊號將以光速，即每小時超過10億公里的驚人速度，向宇宙擴散。

這意味著《藍色多瑙河》的旋律，僅需1.5秒即可越過月球，4.5分鐘抵達火星，37分鐘掠過木星，4小時後便能到達海王星。而在23小時內，這些訊號的傳播距離，將與美國航太總署（NASA）的「航海家一號」（Voyager 1）太空船相當。「航海家一號」是目前人類最遠的太空飛行器，已深入超過240億公里的星際空間。

將音樂傳向深空並非首次。NASA曾於2008年傳送披頭四的《穿越宇宙》慶祝其50周年；去年則將蜜西艾莉特（Missy Elliott）的歌曲朝金星發送。音樂也曾自火星傳回：2012年NASA將will.i.am的歌曲傳給「好奇號」火星探測車，再由其傳回。這些均為深空傳輸，不同於早期控制中心與太空人的艙內音樂。

此次輪到史特勞斯，彌補「航海家金唱片」的遺憾。1977年發射的「航海家一、二號」均攜帶收錄地球音像與90分鐘音樂的唱片，由天文學家卡爾薩根團隊挑選，涵蓋巴哈、貝多芬及現代樂等，獨缺史特勞斯。他的《藍色多瑙河》曾是1968年科幻電影《2001太空漫遊》的經典配樂。

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