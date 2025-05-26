為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    時尚男模連環縱火英相住家 官方高層透露正調查「幕後指使國」

    英國警方站在首相施凱爾位於倫敦北部肯蒂什鎮的私人住宅前。（美聯社）

    英國警方站在首相施凱爾位於倫敦北部肯蒂什鎮的私人住宅前。（美聯社）

    2025/05/26 11:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）住家及位於倫敦等3處資產日前接連被縱火，警方逮捕3名男子到案。英國政府高層人士透露，目前情報單位正調查俄羅斯是否為幕後指使。

    綜合外媒報導，施凱爾位於倫敦北部肯蒂什鎮（Kentish Town）的私人住宅，以及

    先前擁有的1輛汽車和1處住宅，本月上旬凌晨分別遭人縱火。

    警方逮捕2名烏克蘭籍男子和1名羅馬尼亞籍男子，3人被指控密謀縱火。警方稱，這3人與「其他身份不明人員」合謀犯罪。英國消息人士說，官方正調查這3名介於21至34歲的男子，是否受到俄羅斯招募指使。

    據悉，這3人都出生在烏克蘭，被懷疑是親俄人士，當中2人正以模特兒身分發展，另1人在網上自稱是時尚企業家。

    英國秘密情報局日前曾警告，俄羅斯情報機構針對國際高級政客的攻擊，已成為活動一部分。俄羅斯的意圖是製造混亂、製造頭條新聞並牽制歐洲安全機構，不一定對個人造成嚴重傷害。

    不過一名情報官員說，縱火攻擊令人擔憂，如果發現俄羅斯人參與其中，情況可能失控。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播