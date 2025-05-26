時尚男模連環縱火英相住家 官方高層透露正調查「幕後指使國」

英國警方站在首相施凱爾位於倫敦北部肯蒂什鎮的私人住宅前。（美聯社）

2025/05/26 11:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）住家及位於倫敦等3處資產日前接連被縱火，警方逮捕3名男子到案。英國政府高層人士透露，目前情報單位正調查俄羅斯是否為幕後指使。

綜合外媒報導，施凱爾位於倫敦北部肯蒂什鎮（Kentish Town）的私人住宅，以及

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先前擁有的1輛汽車和1處住宅，本月上旬凌晨分別遭人縱火。

警方逮捕2名烏克蘭籍男子和1名羅馬尼亞籍男子，3人被指控密謀縱火。警方稱，這3人與「其他身份不明人員」合謀犯罪。英國消息人士說，官方正調查這3名介於21至34歲的男子，是否受到俄羅斯招募指使。

據悉，這3人都出生在烏克蘭，被懷疑是親俄人士，當中2人正以模特兒身分發展，另1人在網上自稱是時尚企業家。

英國秘密情報局日前曾警告，俄羅斯情報機構針對國際高級政客的攻擊，已成為活動一部分。俄羅斯的意圖是製造混亂、製造頭條新聞並牽制歐洲安全機構，不一定對個人造成嚴重傷害。

不過一名情報官員說，縱火攻擊令人擔憂，如果發現俄羅斯人參與其中，情況可能失控。

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