以為天降橫財！阿根廷單親媽戶頭多上千萬 開心揮霍下場慘了

阿根廷女子維蘿妮卡與阿根廷比索100元鈔票示意圖。（本報合成，擷取自El Cooperante/FB、路透）

2025/05/26 11:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷聖路易斯省一名年輕單親媽媽原本苦等前夫僅有的贍養費，卻驚喜發現帳戶多出5.1億比索（約新台幣1343萬元），誤以為是「上帝的恩賜」後大肆採購送親戚。沒想到錢是地方政府誤轉，事後帳戶被凍結，她與五名家人更因涉嫌詐欺等多項罪名遭逮捕。

綜合外媒報導，聖路易斯省梅塞德斯鎮（Mercedes）一名女子維蘿妮卡（Verónica Alejandra Acosta）生活困苦，正焦急等待前夫轉帳的贍養費，卻突然發現戶頭多了一筆高達5.1億比索的鉅款。她一時之間難以置信，以為是上天眷顧，隨即展開「大撒幣」行動。

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她購買了食物及冰箱、微波爐、油炸鍋、兩台電視等家電，還匯出66筆款項，最高每筆50萬披索（約新台幣1.3萬元）分送給親友。然而，這筆天降橫財其實是聖路易斯省政府的會計人員操作失誤所致，帳號填錯造成誤轉。當局發現錯誤後緊急凍結阿科斯塔的帳戶，並展開搜查行動，查扣她所購物品，連孩子的手機也被沒收。

阿根廷司法單位認定此案涉及經濟詐欺、不當保留金錢與妨害公共行政等罪名，除維蘿妮卡本人外，另有五名家人也遭控訴。每人需繳交3000萬披索（約新台幣79萬元）保釋金，若三天內未繳清，將遭逮捕入獄。

對此，維蘿妮卡已對相關指控提出上訴，並辯稱自己不知道這是政府的錢，「我們從未惡意行事，現在他們卻把我們當罪犯對待，但這又不是我們的錯」。

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