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    捶心肝！美德州女子買樂透爽中25億 卻因這件事無法領取

    美國德州女子買樂透中了8350萬美元，沒想到卻遲遲無法領獎。（美聯社）

    美國德州女子買樂透中了8350萬美元，沒想到卻遲遲無法領獎。（美聯社）

    2025/05/26 11:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕悲劇！美國德州蒙哥馬利郡1名女子於今年2月17日購買德州樂透（Lotto Texas），開獎後爽中8350萬美元（約新台幣25億元）頭獎，沒想到卻遲遲無法領取，因為她是用德州當地沒有授權的應用程式Jackpocket買彩券，女子對此不服已發起訴訟。

    《NBC》報導，民眾可透過電話或網路在這款APP下訂彩券，Jackpocket向經銷商購買後會代為保管，可以將之視為彩券代購服務。不過，在女子中獎1週後，德州彩券宣布禁止這類沒有經過監管的代購模式，使得她3月18日提交彩券後一直沒拿到錢。

    為了討回這筆鉅款，女子本月19日在法院發起訴訟，直指德州彩券是在開獎後才改變規則，對她實施了不合理的追溯性禁令。女子強調，她的彩券是在持證零售商Winners Corner購買的，彩券本身並沒有問題。

    據了解，美國目前只有紐約州、紐澤西州、阿肯色州對彩券代購進行監督管理，德州彩券之所以禁止，是擔憂這會影響到安全性、誠實性和公平性。

    本案已驚動德州州長艾伯特（Greg Abbott），他表示州府將對這起事件展開調查；德州彩券方面則指出，他們目前還在審核女子的領獎申請，由於全案已進入訴訟，相關細節無法對外說明。

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