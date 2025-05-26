嘿咻想多久？英人曝理想24分鐘 「假高潮」比例曝光

英國民調顯示理想性愛時長近24分鐘，但坦誠溝通與真實滿足感比時長更重要。示意圖。（法新社檔案照）

2025/05/26 10:06

〔記者陳成良／台北報導〕英國最新民調顯示，民眾平均期望親密時刻持續23分45秒。此項由Asda線上醫生服務（Asda Online Doctor）進行的調查，同時發現各地偏好有別，並揭露影響性生活的焦慮。

《每日郵報》報導，格拉斯哥（Glasgow）民眾偏好長達29分41秒，卡地夫（Cardiff）居民則接受19分45秒。調查亦指，約5%男性與18%女性認為理想性愛僅需5至10分鐘。

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影響性生活的主因是對身材和表現的擔憂。48%成人因擔心體重而避免性行為；38%女性因多餘體毛拒絕親密。

男性主要擔心表現：34%憂慮伴侶滿意度；27%對勃起功能感不安；26%擔心持久力；21%在意陰莖尺寸。34%女性則對生殖器外觀感不安。

Asda線上醫生的懷利醫師（Dr Crystal Wyllie）指，雖「緊張完全正常」，但當不安全感「影響你與伴侶的連結時，確實會令人沮喪。」她補充，許多擔憂可透過「開放溝通或性治療」解決，「醫療協助也是克服障礙的好選擇。」

調查還揭露，近三分之二受訪者性愛時常分心：17%想前任，13%想名人，9%想同事。9%男性更承認想過伴侶摯友，8%想其手足。科技也成阻礙，12%人曾在性愛中看手機；9%男性寧問AI不問伴侶。

坦誠性愛對話仍是挑戰。48%女性和31%男性承認假裝性滿足。52%女性曾偽裝高潮，男性此比例為21%。

懷利醫師補充：「養成對性習慣不誠實的習慣，可能會與伴侶產生情感距離。」她強調，「開放的溝通是建立快樂健康性事的關鍵。」

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