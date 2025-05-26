印尼海底驚現14萬年前直立人頭骨 或為失落「巽他古陸」首證

印尼馬都拉海峽發現的直立人（Homo erectus）額骨碎片（SBY7121），從不同角度展示其形態特徵。此化石深埋海底14萬年後重見天日，為了解東南亞早期人類生活提供了關鍵線索。（圖片來源：Ars.els-cdn.com）

2025/05/26 09:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕據英國《每日郵報》報導，科學家在印尼外海取得突破發現：一個逾14萬年的直立人（Homo erectus）頭骨，在爪哇島（Java）與馬都拉島（Madura）之間的馬都拉海峽（Madura Strait）海底淤泥沙土中被完整保存。此發現或為史前大陸「巽他古陸」（Sundaland）的首個實體證據，這片曾連接東南亞的陸地現已沉沒。

這些化石最初於2011年由海砂開採工人發現，近期才確認年代與物種。除頭骨外，尚有6000多件動物化石，分屬36物種，包括科莫多巨蜥、水牛、鹿及象類。部分動物骨骼帶有切割痕跡，證明早期人類已具進階狩獵技巧。

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領導研究的荷蘭萊登大學考古學家貝格豪斯（Harold Berghuis）指，此時期古人類形態多樣且高度流動。這些發現為研究巽他古陸的古人類生活及環境適應，提供了罕見線索。

研究團隊分析沉積層後，揭示一個古梭羅河（Solo River）河谷系統，該河流曾流經現已淹沒的巽他陸棚。透過「光釋光定年法」（OSL）分析，確認河谷沉積物及化石年代約在16萬2千至11萬9千年前，屬更新世中晚期。

兩片直立人頭骨碎片，與爪哇島已知直立人化石比對後確認無誤，將其活動範圍擴至巽他古陸。此處亦成巽他古陸首個水下古人類化石點。

伴隨出土的還有劍齒象（Stegodon）屬大型草食動物化石。多種鹿科遺骸則指示當時為開闊林地或草原，有充足水草。這些動物是早期人類的重要食物來源，羚羊類化石也支持草原棲息地的推論。

此研究首次直接證明人類祖先曾活動於現已淹沒的巽他古陸，挑戰了對直立人分布的既有認知，突顯水下考古對追溯東南亞人類演化遷徙的重要性。約1萬4千至7千年前，冰川融化致海平面上升逾120公尺，淹沒了巽他古陸低窪地區。

在印尼馬都拉海峡發現的直立人（Homo erectus）頂骨碎片（SBY7211），展示了其內外側面及斷裂面等細節。與此一同出土的還有大量動物化石，揭示了當時豐富的生態環境。（圖片來源：Ars.els-cdn.com）

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