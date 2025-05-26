飛行途中乘客試圖打開逃生門 全日空班機被迫轉降

因乘客在飛行途中試圖打開逃生門，原訂從東京飛往休士頓的全日空114航班，緊急轉降西雅圖。（路透）

2025/05/26 07:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空公司「全日空」一架從東京飛往美國休士頓的航班，24日在飛行途中有乘客試圖打開飛機逃生門，導致飛安疑慮，班機緊急轉降西雅圖。

綜合外媒報導，編號114航班的全日空波音787-9客機，於日本時間26日上午10點30分（台灣時間26日上午9點30分）左右從東京起飛，不過在飛行過程中，一名男性乘客試圖打開機艙逃生出口，導致班機緊急轉飛西雅圖，後續被其他乘客與機組人員制伏，所幸並沒有造成重大意外。西雅圖機場警方表示，該男子經過評估後確定有「健康問題」，隨後被送往西雅圖當地醫院。

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據警方和全日空說法，在班機準備從西雅圖飛往休士頓之前，另一名男乘客因航班改道而心生不滿，對廁所門狠踹，該男子因「行為不檢」被趕下飛機。114航班在美國中部時間26日下午12點42分（台灣時間27日凌晨3點42分）抵達休士頓。

全日空針對此次事件表示：「乘客與機組人員的安全是我們的首要任務，感謝當地執法部門所提供的協助與努力。」

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