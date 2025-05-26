外交事務：中國分化美國印太盟友 試圖破壞「延伸嚇阻」戰略

2016年，美國在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD）後，中國隨即對南韓展開報復。（歐新社檔案照）

2025/05/26 05:49

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊網路版22日刊出智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）總裁兼執行長桑托羅（David Santoro）專文，指出北京透過軍事挑釁、外交施壓與經濟懲罰，不斷分化美國對亞洲盟友的安全承諾，試圖削弱美國的「延伸嚇阻」（extended deterrence）戰略，對區域穩定構成重大威脅。

桑托羅指出，過去5年多來，中國船隻在南海多次與菲律賓船艦發生碰撞，有時還以水砲攻擊，造成人員受傷。美國因此去年首次在菲律賓部署「泰風」（Typhon）中程飛彈系統，這是冷戰結束以來，美國首次向盟國提供這類威力強大的武器，並引發中國強烈反彈。

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北京對菲律賓的行動與威脅，是其反制美國「延伸嚇阻」戰略的一部分。所謂「延伸嚇阻」，是指美國承諾在盟國遭遇攻擊時提供防衛，某些情況下甚至包括動用核武。

北京長期批評美國的延伸嚇阻政策，認為這是華府基於自身利益對抗中國的手段。如今，中國官員正加大力度削弱該政策的效果，他們將美國描繪成區域不穩定的根源，試圖透過經濟利誘與懲罰手段分化美國盟國，並進行愈加對抗性的軍事行動。這些行動旨在削弱盟友對華府的信任及對美國能力的信心，而這正是延伸嚇阻的基礎。

對川普政府來說，維持印太地區的延伸嚇阻應是當務之急。美國應在外交論壇中挑戰北京的論述，反制中國的「灰色地帶」戰術，並強化與區域盟友的軍事合作。否則，美國在該地區的影響力恐將被超越。

文中指出，對中國領導者而言，美國的延伸嚇阻並非防禦性戰略，而是美國意圖圍堵，甚至遏制中國崛起的手段。北京也否認該政策是基於美國盟國自身的需求。相反地，中國官員認為，延伸嚇阻是美國強加給澳洲、日本、南韓等國的安排，而這些國家理應屬於中國的「正當勢力範圍」。

美國官員長期主張，延伸嚇阻有助於抑制核擴散，因為在美國核保護傘下的盟國不需要自行建立核武庫，但中國現代國際關係研究院軍控研究中心主任郭曉兵聲稱：「『延伸嚇阻』本身就是核擴散的主要推手，因為它促使核武地理擴散」。中國外交部也呼應這一觀點，指責美國在防擴散問題上採取「雙重標準」，一方面對所謂地緣政治對手施加極限壓力，另一方面卻加強與盟友的核分享與延伸嚇阻安排。

在外交論壇中，北京長期試圖透過譴責美國破壞區域穩定，來削弱美國的延伸嚇阻。中國國家主席習近平曾在2014年一場演說中，對美國扮演安全保證者的角色表達不滿：「亞洲的事要由亞洲人來辦，亞洲的問題要由亞洲人來解決，亞洲的安全要由亞洲人來維護」。

中國也曾經直接攻擊延伸嚇阻。去年，北京呼籲「禁止核子擴散條約」（NPT）所有締約方採取「不首先使用核武」政策，並藉此批評延伸嚇阻是對和平的威脅，促進核擴散並阻礙無核區的建立。因此，區域內不該存在美國的軍事聯盟。

除了外交上的反制，中國也採取經濟手段削弱美國在區域的影響力，包括利誘與威脅雙管齊下。在中國開始海上騷擾菲律賓船隻之前，曾試圖以「一帶一路」的大型基礎建設計畫與經濟誘因，阻止馬尼拉與華盛頓深化軍事合作，但未見成效。

2016年，美國在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）後，北京對南韓展開報復，禁止中國旅行團赴韓旅遊，封殺韓國藝人登上中國電視節目，限制韓國企業在中國經營，並將南韓排除於多個中國主導的外交與文化倡議之外。同樣地，在澳洲自2010年代後期加強與美國防務合作後，北京也對澳洲出口產品加以限制。

中國對延伸嚇阻的軍事反應也愈加強硬。近年來，北京在包括海上與網路領域等灰色地帶戰術方面對美國盟友擴大施壓，這些領域缺乏清晰的「紅線」，難以觸發美國具體反應。中國漸進式地軍事化南海，部署海警與海上民兵騷擾美國盟國船艦，也在台灣與其他美國盟國進行資訊戰與網路攻擊。中國駭客還入侵美國關鍵基礎設施，以顯示北京有能力干擾美國運作，試圖嚇阻美方介入區域衝突。

多年來，中國持續在爭議海域巡航並舉行軍事演習，且演習規模與範圍顯著提升。美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）指稱，這些演習是針對美國盟國的「實戰預演」，如模擬入侵台灣。例如，中國在2024與2025年分別進行「聯合利劍—2024A」與「聯合利劍—2024B」的大型演習，動員海軍、空軍、火箭軍與海警對台灣進行協同作戰。年初，北京更進一步升高對台灣空域與海域的軍事侵擾。

此外，北京正強化軍事現代化，意在迅速奪取並控制鄰近地區，並讓美國介入代價高昂、難以承受。習近平在2017年10月的中共第19次全國代表大會上宣布，中國致力於在2049年前打造「世界一流軍隊」。自此之後，中國大舉投資傳統武器與核武。美國國防部指出，中國目前擁有世界上最活躍且最多樣化的彈道飛彈發展計畫，並正在擴充其核武庫。此外，北京也在網路、太空與電子作戰領域提升能力。

整體而言，這些行動旨在使美國在區域危機中遲疑不決，也讓盟國對美國履行防衛承諾產生疑慮。

除了中國，俄羅斯長期以來也反對美國的延伸嚇阻政策，2國近來更聯手對抗該政策。2022年初，俄羅斯全面入侵烏克蘭前2週，習近平與俄羅斯總統普廷在北京舉行高峰會，宣示「中俄友好無上限」。在此架構下，北京與莫斯科共同提倡「全球戰略穩定」，主張多極世界秩序，並批評美國追求「絕對安全」。2國譴責澳洲、英國與美國組成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）聯盟是印太地區軍事化的新舉措，對美國在亞歐部署更多中程飛彈的計畫也表達憂慮。

中俄軍事合作也日益深化，頻繁在印太與歐洲—大西洋地區進行聯合演習與聯合海空巡邏，包括在日本與北歐等美國盟國附近。根據路透2024年調查，俄羅斯還在中國秘密協助開發長程無人攻擊機，並幫助北京建構飛彈預警系統。

自21世紀初期以來，歷屆美國政府已針對中國策略調整做出反應。拜登政府加強區域聯盟，推動AUKUS以促進區域穩定。川普政府也似乎準備延續這一方向，進一步強化區域防衛與嚇阻力。但若要有效達成此目標，桑托羅認為，還應該在若干方面採取更多行動，包括：

在外交層面，美國應積極駁斥中國對美國在印太角色的扭曲說法，說明延伸嚇阻與核共享政策的真實目的，並揭露中國對盟友日益加劇的威脅及核擴張行為。

對抗中國灰色地帶戰術，美國與盟友應強化情報合作、反制虛假訊息與網路攻擊，並提高對東南亞與太平洋地區脆弱區域的防衛能力。

加強經濟工具整合，例如出口管制與制裁，以提升嚇阻效果。

在軍事上，美國與盟友應發展能迅速且有效反制侵略的戰略與能力，特別是在阻止中國奪佔領土方面，並為必要時與中國作戰做好準備，包括合理運用聯合軍事實力與核武。

最後，桑托羅強調，華盛頓與其盟友必須預期中俄將在未來進一步加強安全關係，這對印太與歐洲—大西洋地區都有重大影響。面對中俄防務合作升溫，美國及其盟友必須同步深化合作，否則美國延伸嚇阻政策可能崩潰，對其全球影響力造成深遠後果。

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