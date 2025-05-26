中南海政爭？傳中共大老逼習近平退位 矢板明夫揭真相！

最近傳出中共中央數名大老逼習退位，引發外界熱議。（路透）

2025/05/26 00:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年有關於中南海政爭、中國國家主席習近平黨內地位動搖等傳聞不斷，最近又傳出中共中央數名大老逼習退位，引發外界熱議。對此，過去派駐中國多年的日本媒體人、印太智庫執行長矢板明夫分析自己對於相關傳聞的想法，直言「應該都是假消息」。

矢板明夫25日深夜在臉書發文，「最近有多個知名海外自媒體報導了一些所謂『中共內幕』，很多人向我求證。根據我過去在北京採訪多年的經驗，以及對中國共產黨內部邏輯的了解，我認為這些消息大部分是假的。比如說，有傳聞中共中央於5月14日在北京召開了一次政治局擴大會議，說現任的政治局委員、胡錦濤（前中國國家主席）等元老，以及大批老幹部都出席了，胡錦濤和張又俠（中共中央軍委副主席）都發表了講話。會議重點討論的是習近平該不該退、是全退還是半退，會議結果沒有達成一致意見，還需要在四中全會上進行表決。」

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矢板明夫表示，「在中國共產黨的歷史上，的確開過多次重要的政治局擴大會議。也就是說，除了現任的政治局委員以外，請一些前政治局委員也出席參加表決。廣為人知的有1987年1月16日召開的政治局擴大會議，同意胡耀邦辭去黨的總書記。不過這幾年已經很少召開政治局擴大會議了。要想查證5月14日有沒有召開政治局擴大會議，其實並不難，只要查一查擔任地方黨委書記的政治委員當天有沒有去北京就清楚了。」

他說，「首先，我查了一下5月15日的報紙。上海的《解放日報》刊登了5月14日下午，陳吉寧（上海市委書記）率領上海市領導班子視察市委黨校的報導；《重慶日報》報導了5月14日下午，袁家軍（重慶市委書記）在重慶和來訪的民政部長陸治原會談的消息；《新疆日報》報導了5月14日，自治區黨委書記馬興瑞利用一整天時間，逐一聽取了區屬國有企業的經營匯報。另外，我還查到了國務院副總理丁薛祥5月12日至14日在湖北考察的報導。也就是說，多位政治局委員和常委，5月14日根本沒有在北京。所以，『召開政治局擴大會議』應該是假消息。」

針對在網路上流傳的張又俠發言稿，他則指出，「格式、口氣、措辭、都不符合共產黨領導發言的慣例。比如說，他將已經被開除黨籍的李尚福、魏鳳和（2人皆為中國前國防部長）仍稱為『同志』；對現任的政治局委員何衛東卻直呼其名，這種錯誤，在共產黨幹部的正式發言稿中，是不可能出現的。而且，習近平上週到河南去考察。這幾天又和德國首相、法國總統分別通了電話。說明他的權力基礎依然十分穩固。」

矢板明夫最後表示，「現在在網上流傳很廣的所謂『張又俠奪權』、『元老反擊』、『習近平四中全會退休』等消息，依照我個人的看法，應該都是假消息。」

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