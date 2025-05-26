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    鐵飯碗！中官媒「過緊日子不減黨政幹部薪金」 大批韭菜炸鍋

    中國近年經濟下行。（路透）

    中國近年經濟下行。（路透）

    2025/05/26 00:19

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟下行，近年頻傳討薪欠薪、裁員、無薪假等消息，在經濟狀況不斷惡化之際，中共官媒近日刊文喊話「黨政機關帶頭過緊日子」，但同時又說「過緊日子不等於削減幹部正當薪金待遇」，讓大批「韭菜」內心出現極大不平衡，引發輿論批評。

    中國政府日前印發《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，要求黨政機關帶頭「過緊日子」、「杜絕浪費」等，讓不少在「體制內」的人擔心未來遭降薪。不過官媒《人民日報》本月22日特別發表題為「過緊日子不等於削減幹部正當薪金待遇」的評論，反駁「過緊日子是財政困難無奈之舉，恐會殃及公共服務質量」等揣測。

    《人民日報》評論強調，所謂「黨政機關帶頭過緊日子」，是縮減機關不必要支出，而非黨政幹部的「合理收入及待遇保障」。評論還稱，黨和政府帶頭過緊日子，目的是為了讓老百姓過好日子，黨政機關將把資金用在刀口上，讓更多資源挹注到教育、醫療、科技創新等領域，增進百姓福祉。

    該評論文章讓不少中國「韭菜」們內心不平衡，牆外網友們也紛紛嘲諷「白話：再苦不能苦了自己人」、「多少錢是正當的？農民人均多少收入算正當？」、「真X媽鐵飯碗」、「幹部才是基本盤。老百姓，耗材罷了」、「再苦也不能苦了『為人民服務』的人啊，只能再苦一苦老百姓了」、「再苦不能苦幹部，再窮不能窮政府」、「其實沒問題，因為人礦餓死數千萬也不會影響統治階級，但幹部真的有能力造反」。

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