赴日本旅遊注意！飯店業者揭旅客「3大NG行為」

大阪一間飯店近期揭露日本飯店員工最常看到旅客做出「3大NG行為」。示意圖，與新聞無關。（彭博檔案照）

2025/05/25 22:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨疫情趨緩，以及日圓貶值等影響，日本吸引大量外國旅客前往，卻也導致當地「過度旅遊」（overtourism，或稱觀光公害）災情越發嚴峻。對此，大阪一間商務飯店近期拍攝影片，揭露日本飯店員工最常看到旅客做出的「3大NG行為」，並坦言希望旅客未來能多加注意，吸引網友熱烈討論。

綜合日媒報導，位於日本大阪府大阪市中央區日本橋的商務飯店「Hotel B Suites」，近期在社群短影音平台上傳一段影片，意外掀起不少同業共鳴，並在網上成熱門話題。業者在影片中揭露，住宿旅客經常在內做出「3大NG行為」，包含「退房後仍逗留房內」、「在床上飲食造成汙損」以及「將室內衣物與毛巾帶出房間」。

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業者強調，這些行為看似常識、平時就會注意的生活禮儀與細節，卻總是出現不少不願遵守的旅客，令工作人員感到十分無奈。其中，退房後時段是房務員清潔與整理房間的關鍵時機，但一些旅客會在退房時間後仍佔用房間，導致清潔進度延誤，甚至影響整體作業安排，呼籲旅客務必遵守退房時間，避免造成他人困擾。

影片曝光後，也吸引不少曾過房務員的過來人關注，還留言分享其他類似的困擾與提醒。其他網友則對此表示，「這不是常識嗎？」、「若到了退房時間卻仍待在房間內，飯店應該多收費用」、「如果退房時能把垃圾集中在同一個地方更好」、「還有人不懂得把垃圾丟到垃圾桶，是把整個房間都當成是垃圾桶的概念嗎？」

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