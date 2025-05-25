川普向西點軍校畢業生大談「花瓶嬌妻」論 遭批不合時宜

美國總統川普（中）與西點軍校校長吉蘭陸軍中將（右），於5月24日在西點軍校畢業典禮上，在川普總統發表演說前聆聽國歌。（法新社）

2025/05/25 14:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《新聞週刊》報導，美國總統川普週六（24日）在西點軍校（West Point）的畢業典禮演說中，突然離題談論起「花瓶嬌妻」（trophy wife），此番言論隨即在網路上引發部分批評人士的密切關注與強烈反彈。

川普在演說中提及房地產開發商萊維特（William Levitt）時說道：「他最終離婚了。找了個新老婆。你能說那是個花瓶嬌妻嗎？我想我們可以這麼說。結果不太好。」《新聞週刊》已就此聯繫白宮尋求評論。

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報導指出，川普向來以其即興的演說風格著稱，支持者視此為親民且具幽默感的優點，批評者則常對其在公開場合中不尋常、甚至有時顯得怪異的離題言論表示不滿。

川普在西點軍校關於「花瓶嬌妻」的言論迅速在網路上瘋傳，許多批評者在X平台（前身為推特）上轉發相關影片。截至發稿時，其中一段影片的觀看次數已超過百萬。

川普所提及的萊維特，以在全美各地郊區大量興建標準化住宅而聞名，這些社區被稱為「萊維特敦」（Levittowns）。川普向西點軍校的畢業生表示，這位他形容為「非常、非常偉大的房地產商人」最終失去了他的「動力」，就在那時，他娶了個「花瓶嬌妻」。川普接著說：「我必須告訴你們，那樣通常行不通…但至少那讓他們開心了一小段時間。」這番言論是在約1000名美國軍事學院畢業生面前發表的。

川普的言論引發多方批評。記者哈桑（Mehdi Hasan）直指其演說「極度荒謬和不恰当」，並稱川普是「美國的恥辱」。電影製片人倫納德（Franklin Leonard）則語帶諷刺地形容這是「美國軍事院校史上最偉大的演說之一」。X平台網紅科爾（Alex Cole）則諷刺西點學生苦讀四年卻聽到此番「鼓舞人心」的言論。

報導總結，作為美國三軍統帥，川普的言行將持續受到支持者與批評者的嚴格檢視。

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