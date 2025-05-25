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    印度男夜闖騎術學院「性侵馬」 落網辯稱︰被害馬沒抵抗、沒受傷

    印度近期發生一起離譜的「不獸控制」案件，一名30歲男子涉嫌在夜間闖入一間騎術學院的馬棚，並隨機選定一匹馬性侵，得逞後立即逃逸。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

    印度近期發生一起離譜的「不獸控制」案件，一名30歲男子涉嫌在夜間闖入一間騎術學院的馬棚，並隨機選定一匹馬性侵，得逞後立即逃逸。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

    2025/05/25 15:37

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度近期發生一起離譜的「不獸控制」案件，一名30歲男子涉嫌在夜間闖入一間騎術學院的馬棚，並隨機選定一匹馬性侵，得逞後立即逃逸。事後警方根據監視器畫面，將嫌犯逮捕歸案，但他向警方辯稱馬兒當時並未抗拒自己，而且也為讓馬兒因此受傷，但警方仍依虐待動物等罪刑，對嫌犯進行調查。

    綜合外媒報導，這起事件發生在印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的中部大城那格普爾（Nagpur），當地騎術學院負責人拉德夫（Pramod Sampat Ladve）向警方報案，17日晚間11點半左右，夜間保全人員在巡邏時發現有外人非法闖入竊盜的痕跡，而他在檢查監視器畫面時，發現這名入侵者竟還潛入馬棚裡，性侵了其中一匹馬。

    警方循線展開調查，鎖定30歲的寇布拉加德（Chotya Sundar Khobragade），並在24日成功逮捕到他，以及尋回騎術學院竊盜的物品。關於對馬兒做出人獸交一事，寇布拉加德向警方辯稱，馬兒沒抗拒、也未受傷，但警方仍以違反非法闖入與防制虐待動物法案（Prevention of Cruelty to Animals Act）等罪名，對他提起訴訟。

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