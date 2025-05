印度男夜闖騎術學院「性侵馬」 落網辯稱︰被害馬沒抵抗、沒受傷

2025/05/25 15:37

〔即時新聞/綜合報導〕印度近期發生一起離譜的「不獸控制」案件,一名30歲男子涉嫌在夜間闖入一間騎術學院的馬棚,並隨機選定一匹馬性侵,得逞後立即逃逸。事後警方根據監視器畫面,將嫌犯逮捕歸案,但他向警方辯稱馬兒當時並未抗拒自己,而且也為讓馬兒因此受傷,但警方仍依虐待動物等罪刑,對嫌犯進行調查。

綜合外媒報導,這起事件發生在印度馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)的中部大城那格普爾(Nagpur),當地騎術學院負責人拉德夫(Pramod Sampat Ladve)向警方報案,17日晚間11點半左右,夜間保全人員在巡邏時發現有外人非法闖入竊盜的痕跡,而他在檢查監視器畫面時,發現這名入侵者竟還潛入馬棚裡,性侵了其中一匹馬。

警方循線展開調查,鎖定30歲的寇布拉加德(Chotya Sundar Khobragade),並在24日成功逮捕到他,以及尋回騎術學院竊盜的物品。關於對馬兒做出人獸交一事,寇布拉加德向警方辯稱,馬兒沒抗拒、也未受傷,但警方仍以違反非法闖入與防制虐待動物法案(Prevention of Cruelty to Animals Act)等罪名,對他提起訴訟。

