以色列空襲加薩醫生家 導致9名孩童死亡

以色列近日對加薩展開空襲。（法新社）

2025/05/25 13:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列近日對加薩展開空襲，但這次的攻擊波及到一名醫生的家，導致當時在家中的9名孩童死亡，僅1名孩童倖存，負責進行救助手術的醫生格魯姆（Graeme Groom）表示，這名醫生多年來一直致力於救助兒童，此次空襲直接讓她幾乎失去所有的親人，對她而言是相當殘忍的一件事情。

據《BBC》報導，加薩南部的汗尤尼斯近日遭到空襲，其中包含醫生納賈爾（Alaa al-Najjar）的家，在家的丈夫以及10個孩子直接受到攻擊，導致9名孩童死亡，僅丈夫以及1名孩童共2人倖存，而當時由於納賈爾值班，因此在這次的攻擊中倖免於難。

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為倖存的孩童進行手術的醫生格魯姆指出，納賈爾多年來一直照顧兒童，丈夫也是醫生，與政治和軍事沒有任何關係，這次事件讓她幾乎失去了所有的親人，這對她來說是相當殘忍的事。據了解，這些孩子年紀都不大，最大的孩子也僅有12歲。

以色列國防軍表示，本次空襲目標是鎖定汗尤尼斯地區的一處建築物，在開始行動前，已經將該地區的民眾疏散，以確保他們的安全，對於「使無關民眾受到傷害」的爭議目前正在調查中，24日在最新聲明中指出，他們在本次的行動中已經襲擊了加薩走廊約100個目標。

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