奇蹟！南韓9歲童失蹤36年 如今和家人團聚

南韓首爾江東區的9歲男童失蹤36年，如今終於和家人團聚。首爾警察示意圖。（圖擷自首爾警察臉書）

2025/05/25 11:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾江東區1名小學3年級的9歲崔姓男童，於1989年5月失蹤後猶如人間蒸發，沒想到首爾地方警察廳廣域搜查組刑事機動隊「長期失蹤事件單位」日前接手後，經過層層抽絲剝繭終於找到他的下落，讓一家人在36年後順利團聚。

據《韓聯社》報導，現年45歲的崔姓男子，於1988年父親過世、母親健康狀況惡化後跟著姑母（姑姑，父親的姊妹）生活，1989年失蹤後姑母曾焦急地向首爾江東警察署報案，但並未找到他的下落。

請繼續往下閱讀...

33年後，姑母和崔男母親於2022年7月重逢時，談起當年小孩失蹤的事情，重新向首爾江西警察署報案，不過還是沒有任何進展，到了2024年案件移交給首爾地方警察廳後才有了轉機。

據了解，警方先是以崔男姓名追查是否有任何保險、接受政府援助、辦理電信服務的紀錄，由於懷疑他有可能變成流浪漢，因此又對首爾和京畿的309名街友採集DNA，但都無法完成匹配。

警方後來以失蹤人口檔案系統著手，對各個兒童保護設施所保存的照片進行分析，逐步將可能的對象縮小到39人，緊接著就以其他紀錄進行參照，成功鎖定1名人選。

據了解，警方拿出這名人選當年安置時的照片後，姑母一眼認定那就是失蹤的崔男，不過，由於出生年月日對不上導致調查人員再度受挫。

所幸，在經過確認後，得知崔男1995年時登記了新的身分，亦即在不知道父母是誰的情況下重新建立身分資料，當時他填寫了新的生日．才會出現這種狀況。

警方透露，最終在國立科學搜查研究院的DNA檢測下，證實他們找到的就是當年失蹤的崔姓男童，並於上個月讓一家人相聚，這個長達36年的失蹤事件也順利結案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法