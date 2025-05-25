哈佛「連結中國」風光不再 反成政治包袱遭川普政府鎖定

前哈佛大學教授李柏因隱暪曾參與中國「千人計畫」，被判處罰款及軟禁6個月，4月底被北京清華大學聘為講座教授。（路透）

2025/05/25 11:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導分析，美國哈佛大學與中國的深厚關係，昔日為其帶來卓著聲望與實質利益，如今卻在美中關係的緊張下，逐漸演變成一項沉重的政治包袱。川普政府近期更直接指控哈佛校園受北京影響力滲透，並一度試圖撤銷其招收外國學生的資格。

這場風波的核心，在於川普政府及部分共和黨議員長期以來對中國試圖藉由哈佛等頂尖學府，獲取美國先進技術、規避國安法規，並壓制批評聲音的疑慮。一名白宮官員向《路透》直言，哈佛「任由中共利用並對其校園內的騷擾行徑視而不見」。

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哈佛方面則強烈反駁，稱政府此舉形同對其「可感知觀點」的懲罰，侵犯了憲法保障的言論自由。擁有悠久中國研究傳統與合作歷史的哈佛，從中獲得了巨額捐款與國際影響力。前校長薩默斯（Larry Summers）也警告，限制哈佛招收外籍生，無異於將「戰略大禮」送給中國。

報導指出，哈佛與中國的多項具體合作，已引發密切關注與質疑。例如，在美國已對涉及新疆人權問題的「新疆生產建設兵團」實施制裁後，哈佛據報仍持續向該兵團官員提供公共衛生培訓至2024年。對此，中國一概否認在新疆有任何不當行為。

此外，一筆2014年高達3.5億美元（約104.8億新台幣）的巨額捐款也受到檢視。據美國商業情報公司「策略風險」（Strategy Risks）披露，促成此捐款並使哈佛公衛學院以其父陳曾熙（T.H. Chan）命名的香港地產開發商陳啟宗（Ronnie Chan），同時是「中美交流基金會」的成員。該基金會已被美國列為「外國委託人」。

哈佛前教授李柏（Charles Lieber）因未如實披露與中國的學術及財務關係，在2021年遭定罪，更是加深了外界疑慮。該案源於川普時代旨在反制中國竊取智財的「中國倡議」計畫，該計畫後因引發種族歸納爭議而中止。校園內與北京有關的學生社團監控政治活動的行為，以及2024年一名哈佛學生因抗議中國大使謝鋒而遭中國交換生強行驅離的事件，也進一步激化了矛盾。

面對川普政府日益升高的壓力，包括教育部對其外國資金的審查，哈佛的處境愈發艱難。儘管如此，有中國問題專家如人權研究員王亞秋認為，全面禁止外籍生以因應中共威脅，不僅「完全適得其反」，更是「令人無法理解」的手段

《路透》的報導總結指出，哈佛大學與中國的深厚連結，已從昔日的寶貴資產，轉變為當前美國政治氛圍下一個極其敏感且棘手的難題，其未來走向充滿變數。

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