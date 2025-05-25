巴西男與妻子發生爭執 竟持刀刺死妻子及5歲女兒

巴西1名男子與自己的妻子發生爭執後，竟持刀刺死了自己妻子以及年僅5歲的女兒。（歐新社，示意圖）

2025/05/25 12:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅州23日晚間發生了一起人倫悲劇，1名男子與自己的妻子發生爭執後，竟持刀刺死了自己妻子以及年僅5歲的女兒，目前該名男子已被警方逮捕。

據巴西媒體《Globo》報導，37歲的男子埃德森（Edson Silva de Oliveira）與34歲的妻子瓦爾迪倫（Valdirene Lopes de Oliveira）發生爭執，據埃德森聲稱，是瓦爾迪倫先拿刀試圖刺向自己的脖子，隨後他才進行反擊，而5歲的女兒妮莎（Vanessa Lopes de Oliveira）則是在保護母親的過程中被刺殺，他表示，當下因為看到女兒死去，一怒之下將責任全歸咎到妻子身上，所以再次用刀刺向瓦爾迪倫，才導致悲劇發生。

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有鄰居表示，自己為首批目擊者，當時埃德森在事發後跑到大街上想找人求助，一開始還不以為然，直到他回屋後再次出來求救，這才意識到事情的嚴重性，隨後通報警察來協助處理。友人指出，事發當晚這對夫妻去了自己的酒吧，一切都看似沒有問題，沒想到之後會發生憾事，他提到，埃德森真的很愛自己的女兒。目前埃德森已被警方逮捕，他還有一個兒子也暫時被學校老師收養。

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