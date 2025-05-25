倫敦驚傳大火造成4人死亡 警方以謀殺罪逮捕嫌疑人

英國倫敦24日凌晨驚傳發生了一起嚴重火警，造成1名婦女與她的3名子女死亡。（路透，示意圖）

2025/05/25 10:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦於24日凌晨驚傳發生了一起嚴重火警，共造成1名婦女與她的3名子女死亡。警方表示，目前已將1名41歲的男子列為嫌疑人，並以謀殺罪將他拘留，詳細情況有待進一步的釐清。

據《鏡報》報導，倫敦消防隊於當地時間凌晨約1點13分接獲報案，內容提到當地發生了一起嚴重火警，隨後便出動了8輛消防車與約70名消防隊員前去滅火，並於凌晨約3點24分控制火勢。這場火災造成至少4人死亡，還有2人在醫院搶救。

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據了解，死者是43歲的婦女以及她15歲的女兒與8歲和4歲的2個兒子，有鄰居表示，這4名死者都是非常好的人，以前經常與他們一同聚會，而事發後甚至難過到不忍直視他們的房子。其他鄰居指出，這個社區的人都已經住在這裡25到30年，因此住戶間大多都互相認識，對於這起事故深表遺憾。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）在社群平台X（原推特）上表示，這場火災造成毀滅性的打擊，將會與相關單位保持密切聯繫，以協助這些受影響的民眾度過難關。目前起火原因還有待調查，倫敦警察廳提到，現已將1名41歲的男子列為嫌疑人，並以謀殺罪將他拘留。

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