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    北韓驅逐艦下水翻覆現場照曝光 造船廠高層被逮

    衛星空拍圖顯示，北韓驅逐艦疑似在港邊「側翻」。（歐新社）

    衛星空拍圖顯示，北韓驅逐艦疑似在港邊「側翻」。（歐新社）

    2025/05/25 07:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓21日舉行5000噸級新型驅逐艦的下水儀式，卻在下水過程中發生嚴重事故，在場觀禮的金正恩目睹全程，強調這是十分嚴重的「犯罪行為」，絕對不能容忍。事後北韓官方公布調查結果，稱艦體受損狀況並不嚴重，不過根據衛星空拍圖顯示，該艦疑似在港邊「側翻」，且北韓官媒25日指出，目前已逮捕造船廠相關人員進行調查。

    綜合外媒報導，美國戰略與國際研究中心（CSIS）指稱，從衛星空拍照顯示，這艘驅逐艦在港口側翻，船體覆蓋著藍色防水布，船尾及中段船體在水中，但船頭仍在下水平台上。北韓官媒《朝中社》25日指出，針對清津造船廠的驅逐艦下水事故的調查作業仍持續進行中，北韓司法部門22日已傳喚清津造船廠廠長洪吉浩，要求配合調查，25日擴大逮捕造船廠相關人員，包括造船廠總工程師、船體裝配生產線負責人、行政經理等人。

    北韓官媒《朝中社》23日曾報導指出，由檢察機關人員和專家組成的事故調查小組正在調查此次意外，初步調查顯示，驅逐艦船底並未破裂，船體右舷刮傷，船尾部分的逃生通道積水；專家認為，抽出船體隔艙的海水，把船首部分移出船台、改善船艦穩定性等作業，需耗時2至3天時間，修復舷側則需要10餘天。

    針對驅逐艦下水意外，北韓官媒25日指出，目前已逮捕造船廠相關人員進行調查。（路透）

    針對驅逐艦下水意外，北韓官媒25日指出，目前已逮捕造船廠相關人員進行調查。（路透）

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