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    首頁　>　國際

    川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

    2025/05/25 04:21

    〔中央社〕美國總統川普今天出席著名西點軍校的畢業典禮，並發表競選式演說，他在演講中抨擊美國的多元及包容政策、批評北大西洋公約組織（NATO），還有將強化軍隊舉措歸功於自己。

    路透社報導，川普（Donald Trump）身穿西裝、頭戴他標誌性的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）紅色鴨舌帽，一邊勉勵畢業生「全力以赴」，一邊談及他對文化與政治議題最感不滿的部分。

    川普表示：「美國軍隊的工作不是舉辦變裝秀，也不是改變外國文化。軍隊的工作是在任何地點與時間，擊敗所有美國的敵人並殲滅對美國的任何威脅。」

    自今年1月重返執政展開第2個總統任期，川普已撤銷軍隊及政府各部門的「多元、平等及包容」（DEI）計畫，作為他廢除前任總統拜登（Joe Biden）政策的一環。

    川普今天在他充滿黨派措辭的演說中，將重新強化軍隊的功勞歸於自己，提及因他關稅政策引發的貿易戰，並重申他長久以來有關北約盟邦未增加國防支出的不滿。

    法新社報導，川普也為他的孤立主義政策、對美國歷史盟邦缺乏信任進行辯護，他說至少20年來，美國領導人「把我們的軍隊拖進…浪費我們時間、金錢與靈魂的任務中」。1140525

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