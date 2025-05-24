川普禁令掃到比利時女王儲 哈佛學業恐中斷

比利時女王儲伊麗莎白公主文武雙全，2021年曾接受軍事訓練。（美聯社檔案照）

2025/05/24 20:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普禁止哈佛大學招收國際學生風波，波及比利時女王儲。正在哈佛攻讀碩士的伊麗莎白公主（Princess Elisabeth），就可能被迫中斷學業。

比利時王室23日表示，剛在哈佛大學修完第一學年課業的伊麗莎白公主，正靜待情況發展，評估能否回去哈佛繼續第二年學業。王室發言人范多恩（Lore Vandoorne）說：「（川普政府）這項決定造成的衝擊，將在未來幾天到幾週內更為明朗，我們目前正在研究此事」；王室新聞辦公室主任巴特（Xavier Baert）指出，接下來幾天、幾週可能還會發生很多情況，現在一切都還言之過早，將靜觀其變。

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現年23歲的伊麗莎白公主，是比利時國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）4名子女中的老大，擁有布拉邦女公爵（Duchess of Brabant）頭銜，為王位第一順位繼承人，目前在哈佛攻讀公共政策碩士。她去年剛取得英國牛津大學的歷史和政治學位。

川普22日撤銷哈佛大學招收國際學生資格，要求該校現有外籍生轉學，否則將失去在美國合法居留的資格。哈佛大學為此提告，麻州聯邦地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）23日裁定，暫停執行川普的禁令。國際學生佔哈佛大學學生的四分之一。

比利時伊麗莎白公主。（美聯社檔案照）

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