回歸現實主義、保護核心國家利益 范斯：美軍不再捲入長期衝突

美國副總統范斯在美國海軍學院畢典發表演說，強調美軍今後的任務將有明確目標，不再捲入長期衝突。（法新社）

2025/05/24 19:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國副總統范斯23日在美國海軍學院畢業典禮發表演說指出，美軍過去出動經常是「任務不明確」及「衝突無限期」，但今後將回歸基於現實主義、保護核心國家利益的戰略，在目標確切的情況下出擊。不過，他也坦言美國「無可爭辯的主導時代」已結束，正面臨中國、俄羅斯和其他國家嚴重威脅，美國及其軍隊都須適應這個變化。

在1049名準備以海軍少尉，或陸戰隊少尉身分前往世界各地服役的畢業生面前，陸戰隊出身的范斯致力讓他們了解即將展開的軍旅生涯面貌，強調未來執行任務前，都會有明確的使命和目標，「我們正在回歸基於現實主義、保護核心國家利益的戰略，這並不意味我們會忽視威脅，而是意味我們在應對威脅時會嚴守紀律。當我們派你們參戰時，我們會帶著非常明確的目標去做」。

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范斯以過去2年持續襲擊紅海船隻、擾亂貿易航線的葉門叛軍組織「青年運動」為例指出，美軍3月間對其發動一系列打擊，促使該組織在本月稍早同意停止攻擊，讓這場衝突畫下句點，避免美軍又一次長期抗戰，「我們的對手現在知道，一旦美國劃出紅線，就一定會嚴格執行。當我們介入，我們會有目標，會利用優勢兵力、先進武器，並派出最強大的人才」。范斯強調，美國最寶貴的資源是年輕軍人，「我們承諾栽培、保護這些資源，只在國家利益需要時才出動」。

范斯也提及川普總統近日對中東的訪問，指此行標誌著美國數十年外交政策方針的轉變。他表示，美國外交政策長期以來，透過國防支持和結盟來扶持外國、介入其事務，儘管這些國家與美國的核心利益幾乎沒有關係，「在中東建立幾個民主國家幾乎不可能做到，而且成本高得令人難以置信」。川普政府已改變方針，「我們在決定出拳時應該謹慎，但一旦出拳，我們就會全力以赴、果斷出擊。這正是我們可能要求你們做的」。

范斯也直言，在蘇聯解體後，美國曾享有一段時間的主導地位，但美國推動與競爭對手進行經濟整合的政策適得其反，現在美國主宰海、空、太空的時代已結束，美國及其軍隊必須適應這個變化，在面臨來自中、俄和其他國家嚴重威脅下，保持自身技術優勢。他藉此鼓勵畢業生不僅要接受及使用創新技術，更須成為創新技術的開創者。范斯的尖銳言論與川普的孤立主義傾向相呼應，川普一直敦促北大西洋公約（NATO）國家增加國防預算，以減輕美國負擔。

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