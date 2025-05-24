為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    約百人遭解職或回原單位 川普下令國家安全會議「瘦身」

    川普下令裁減國家安全會議規模，以加快國安政策決策速度。（美聯社）

    川普下令裁減國家安全會議規模，以加快國安政策決策速度。（美聯社）

    2025/05/24 16:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普下令白宮國家安全會議（NSC）進行「重大改革」，約100名NSC官員將被解職或調回原服務單位，約佔目前NSC編制人數的一半。此舉旨在簡化流程，賦予國務院和國防部更多權力，並加快國家安全決策速度。

    《華爾街日報》及《美聯社》引述3名政府官員指出，NSC負責協調總統的國安和外交政策，並授權國務院和國防部執行，這次的改組旨在是簡化NSC內部流程，並提高國務院和國防部為川普提供重要政策建言的地位，但川普在做決定時，最終多是依賴自己的直覺。

    據了解，NSC有395名員工，包括約180名支援人員。被解職的官員中約有90至95人是從其他政府單位借調的政策或議題專家。如果他們願意，將有機會重返原單位。

    暫代國安顧問的國務卿魯比歐已在23日下午召集高階主管開會，讚揚他們的工作，同時宣布將進行「重新調整」，會設法將官員安排到不同的政府職位。改組後，副總統范斯的國安顧問貝克（Andy Baker）和白宮顧問蓋布里爾（Robert Gabriel）將擔任副國安顧問。

    自川普展開第2任期以來，NSC一直是川普部分盟友攻擊的目標，​​聲稱其中某些官員對總統或其政策議程不夠忠誠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播