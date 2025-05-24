約百人遭解職或回原單位 川普下令國家安全會議「瘦身」

川普下令裁減國家安全會議規模，以加快國安政策決策速度。（美聯社）

2025/05/24 16:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普下令白宮國家安全會議（NSC）進行「重大改革」，約100名NSC官員將被解職或調回原服務單位，約佔目前NSC編制人數的一半。此舉旨在簡化流程，賦予國務院和國防部更多權力，並加快國家安全決策速度。

《華爾街日報》及《美聯社》引述3名政府官員指出，NSC負責協調總統的國安和外交政策，並授權國務院和國防部執行，這次的改組旨在是簡化NSC內部流程，並提高國務院和國防部為川普提供重要政策建言的地位，但川普在做決定時，最終多是依賴自己的直覺。

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據了解，NSC有395名員工，包括約180名支援人員。被解職的官員中約有90至95人是從其他政府單位借調的政策或議題專家。如果他們願意，將有機會重返原單位。

暫代國安顧問的國務卿魯比歐已在23日下午召集高階主管開會，讚揚他們的工作，同時宣布將進行「重新調整」，會設法將官員安排到不同的政府職位。改組後，副總統范斯的國安顧問貝克（Andy Baker）和白宮顧問蓋布里爾（Robert Gabriel）將擔任副國安顧問。

自川普展開第2任期以來，NSC一直是川普部分盟友攻擊的目標，​​聲稱其中某些官員對總統或其政策議程不夠忠誠。

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