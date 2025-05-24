像小學生般被糾正！習近平雙手「不安分小動作」 被川普一瞪秒站好

影片拍攝於2017年川普（左二）擔任美國總統期間的首次亞洲行，當年11月川普訪問中國，與習近平（左三）舉行了備受關注的「川習會」。他一下飛機便前往北京故宮，與習近平及其夫人彭麗媛會面，並一同參觀紫禁城。（法新社）

2025/05/24 14:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一段僅十餘秒的影片在社群平台X（原推特）上被大量華文用戶轉傳。影片畫面中，中國國家主席習近平與美國前總統川普一同出席公開活動時，習近平一度將雙手插入口袋，但在川普瞥了他一眼後，立刻將雙手抽出並立正，引發網友熱議。

據查，影片拍攝於2017年川普擔任美國總統期間的首次亞洲行，當年11月川普訪問中國與習近平舉行了備受關注的「川習會」。他一下飛機便前往北京故宮，與習近平及其夫人彭麗媛會面，並一同參觀紫禁城。

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影片畫面顯示，兩人一同步上城樓時，習近平不知是否因天氣寒冷，將雙手插入西裝外套口袋。此時，川普側頭看了他一眼，習近平立即將雙手抽出口袋並站得筆直。不過，川普自己則是單手插在口袋中，並未作出改變。

這段影片早在過去就曾被剪輯並多次分享，近日再次受到關注。許多網友在相關貼文下留言評論：「像小學生被糾正一樣」、「這畫面應該是習近平最想刪除的影片之一」、「見到氣場強大的川普，立刻站好」、「這手往哪放呢？」

另有網友戲謔道：「這草包沒有自信」、「他想刪的多了，這個排不進前十」、「王八拉車，規規矩矩」、「笑死了」。

從行為學角度來看，手插口袋在一些國家如德國被視為不禮貌，甚至代表高傲的態度。前FBI探員暨行為專家喬・納瓦羅（Joe Navarro）在其著作中指出，地位較高的人通常會讓大拇指伸出口袋，以展現自信。反觀影片中習近平雙手完全插入口袋，給人拘謹的印象。

日本心理學家齊藤勇在其著作《手放口袋裡的人不能信賴》中提到，當一個人在說話時將雙手插入口袋，往往被視為缺乏誠意和信任感的訊號。這種肢體動作通常代表當事人內心有所隱瞞或不安，給人不夠坦率、容易讓人產生距離感的印象。在社交場合或公開場合中，這種舉止也常被解讀為不夠禮貌，甚至象徵缺乏自信。

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