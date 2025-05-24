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    日本麥當勞吉伊卡哇第3波活動取消 網友痛斥轉賣商負最大責任

    日本麥當勞快樂兒童餐附贈吉伊卡哇引發搶購潮，原定30日舉行的第3波宣布取消。圖為23日開始的第2波玩具。（圖擷自日本麥當勞X帳號）

    日本麥當勞快樂兒童餐附贈吉伊卡哇引發搶購潮，原定30日舉行的第3波宣布取消。圖為23日開始的第2波玩具。（圖擷自日本麥當勞X帳號）

    2025/05/24 12:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本麥當勞本月16日推出快樂兒童餐附贈吉伊卡哇玩具的活動，旋即引發了搶購風潮，部分消費者為了吉伊卡哇購買大量餐點但將食物棄置一旁，23日展開的第2波銷售也有多間店面迅速售罄，使得業者不得不宣布之後的第3波銷售取消，網友認為轉賣商是造成這起亂象的罪魁禍首。

    《中日新聞》報導，日本麥當勞今天（24日）在官方網站上公告，指稱從23日開始的吉伊卡哇第2波活動大受好評，許多門市都銷售一空．30日的第3波原本是要重新販售第1、2波的玩具，受此影響已無庫存可賣。

    據了解，日本麥當勞吉伊卡哇兒童餐首波於16日開跑，短短3天就宣告售罄，業者為了避免亂象再度出現．於第2波活動開始前的22日前特地發布聲明，要求消費者不要搶購後轉賣，但在電商平台上還是可以看到不少吉伊卡哇玩具被上架販售。

    日本網友對於麥當勞「吉伊卡哇之亂」議論紛紛，有人直呼真沒想到吉伊卡哇人氣那麼高；還有人認為第2波只賣1天就差不多賣光了，實在是有點離譜。1名網友指出，之所以會有這種亂象，應該要歸咎於那些想要轉賣營利的買家才對。

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