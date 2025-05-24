英國一家四口遊土耳其年輕媽驟逝 回家驗屍驚覺「心臟不見了」

英女死後遺體被送回英國驗屍時赫然發現「心臟不見了」，才知遭土耳其當地醫院「未經家屬同意摘除心臟」，此事震驚英國社會。手術示意圖，非新聞當事人。（法新社）

2025/05/24 11:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名28歲英國年輕母親與丈夫及兩名年幼子女赴土耳其旅遊，卻在入境後不久身體突感不適，不幸驟逝。死後遺體被送回英國驗屍時赫然發現「心臟不見了」，才知遭土耳其當地醫院「未經家屬同意摘除心臟」，震驚英國社會。

根據《每日郵報》報導，死者為英格蘭樸茨茅斯市（Portsmouth）居民貝絲（Beth Martin），她4月27日與丈夫路克（Luke Martin）帶著8歲與5歲的孩子飛往土耳其展開家庭假期。未料抵達隔日，貝絲便出現神智不清症狀，被緊急送往當地一家設備簡陋的醫院急救，送醫不到24小時就宣告不治。

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貝絲家屬指控，整個過程中他們幾乎未獲得資訊，丈夫甚至一度被土耳其警方指控涉嫌「下毒」遭帶走調查，後來證實無任何不法才獲釋。更駭人的是，家屬在將遺體運回英國後進行驗屍時才發現貝絲的心臟竟然「被摘除」，讓毫不知情的家屬震驚無比。

英國外交部表示，根據土耳其法律，解剖時若需「檢驗」可以「無需家屬同意」摘除部分器官與組織，且醫院不會主動告知。雖無證據顯示此案涉及器官買賣，但英國社會認為此事件疑雲重重。

據了解，貝絲有盤尼西林（青黴素類）過敏病史，家屬懷疑醫師未詳加詢問病史就用藥，導致病情急遽惡化。路克悲痛表示，最痛苦的是必須親口告訴兩名年幼孩子「媽媽不會回來了」，他形容：「這是我人生中最痛苦的一週。」

更令人難以接受的是，家屬聲稱土國處理遺體態度冷漠，還要求他們「自行提著裝有遺體的袋子走過醫院」，返國時更被告知需等2週以上才能運屍回國，最終路克自掏腰包花費數千英鎊才得以搭同一班機返國。

根據世界衛生組織資料，土耳其器官移植率為全球前段班，部分醫療機構曾遭爆出牽涉非法器官移植，尤其針對難民與貧困者進行剝削。雖然目前尚無證據顯示貝絲的心臟遭非法販售，但過去報導曾指，黑市上一顆人類心臟價值可能高達10萬至30萬英鎊（約台幣400至1200萬元），令人不寒而慄。

目前有民眾自發替貝絲家屬在募款網站上發起募資，短短時間內便突破10萬英鎊（約台幣400萬元），希望能應付後續法律訴訟與家庭生計壓力。募款發起人哈蒙德（Robert Hammond）指出：「她的身體被侵犯，心臟被取走，沒人解釋，沒人道歉。這不能就這樣算了。」

此案曝光後，不少網友呼籲政府強化海外緊急醫療協助機制；英國外交部（FCDO）也對土耳其醫療體系提出警告，提醒國民在尋求醫療服務時應謹慎；對此，土耳其衛生部已否認貝絲的心臟被摘除的指控，並表示她死於多重器官衰竭引起的心臟驟停，且醫院未進行任何手術。

報導指出，英國方面的驗屍結果與土耳其方面的說法存在矛盾，因此死因尚無法確定，目前英國外交部已介入此案，並與土耳其衛生部門合作，調查醫院是否存在疏忽或不當行為。

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