拉布布玩偶在英國引發瘋狂哄搶 商店預防性下架引抗議

拉布布玩偶，在英國門市造成暴力式的哄搶行為，業者泡泡瑪特宣布預防性下架。（圖擷自「POP MART」IG）

2025/05/24 10:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕港裔藝術家龍家昇（Kasing Lung）與玩具商泡泡瑪特（Pop Mart）合作，將自己所設計的小精靈拉布布（Labubu）製作成玩偶，隨著名人的推廣後掀起熱潮，在英國門市造成暴力式的哄搶行為，泡泡瑪特為此宣布預防性下架但也引發消費者的抗議。

據《BBC》報導，在流行天后蕾哈娜（Rihanna）、杜娃黎波（Dua Lipa）紛紛秀出拉布布玩偶後，民眾開始湧進英國泡泡瑪特店面搶購，買家卡爾弗特（Victoria Calvert）透露她在倫敦斯特拉福門市遭遇到離譜情況。

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卡爾弗特說，現場有凌晨3點就來排隊的消費者，店還沒開門外面就擠滿了人潮，並且發生打架、尖叫等狀況，讓人感到相當害怕。卡爾弗特表示，有些排在隊伍前面的明顯是黃牛，他們一拿到可購買拉布布的票券後，就以150英鎊（約新台幣6090元）轉售。

據了解，拉布布玩偶在英國的售價從13.5至50英鎊（約新台幣548元至2030元）不等，部分稀有款式在Vinted、eBay等轉售平台上更是賣到數百英鎊。

泡泡瑪特對此發出聲明，指稱英國16間商店將暫時下架拉布布直到6月為止，避免發生任何安全問題，公司方面也正在研擬更公平的銷售方式。不過，社群平台上旋即出現對泡泡瑪特的批評，怒斥業者在搞飢餓行銷才會發生這種狀況。

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