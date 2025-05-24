黑鷹直升機接近五角大廈失聯20秒 塔台急中止民航機降落

美國陸軍1架黑鷹直升機1日接近五角大廈時，與軍方空中交通管制員一度失去聯繫約20秒，導致當時接近華盛頓當地機場的2架民航機被迫中止降落。（美聯社）

2025/05/24 12:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍1架黑鷹直升機1日接近五角大廈時，與軍方空中交通管制員一度失去聯繫約20秒，導致當時接近華盛頓當地機場的2架民航機被迫中止降落，這起事件再度引發軍機與民航機在首都空域近距離飛行的安全疑慮。

據《美聯社》獨家報導，陸軍航空部門負責人布拉曼準將（Matthew Braman）表示，黑鷹直升機1日低空飛行，繞行五角大廈準備降落，不過當時控制塔的臨時天線設置位置不佳，造成無法保持與直升機的聯繫而一度短暫失聯，現今該天線已移至五角大廈屋頂。

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布拉曼說，在黑鷹直升機最初飛向五角大樓時，取消達美航空1架客機降落，隨後由於20秒的通訊中斷，五角大廈塔台未批准降落，黑鷹直升機只得再次繞行，此時空中交通官制工作人員因無法確切掌握黑鷹直升機位置，決定下令第2架即將降落的民航機終止降落。

布拉曼指出，雖然黑鷹開啟了ADS-B-Out訊號，理應可精確顯示飛行位置，然美國聯邦航空總署（FAA）上週中會議透露，地面接收到多個數據源和感測器數據有出入，其中一些數據的偏差高達4分之3英里，「無疑造成航空管制員對於直升機位置感到混淆」。

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