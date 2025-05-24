哈佛被禁招國際生提告政府 美法官裁定暫停執行

2025/05/24 01:54

〔中央社〕美國總統川普政府昨天撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，哈佛大學今天對川普政府提起訴訟後，法官裁定暫停川普政府對這所全球知名學府招收國際學生的禁令。

美國有線電視新聞網（CNN）等多家美國媒體報導，哈佛大學（Harvard University）提出訴訟數小時後，美國地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）做出這項裁定。哈佛大學表示，川普政府撤銷其學生及交換訪客登錄系統（SEVIS）認證，是對該校拒絕接受政府意識形態政策要求的「明顯報復」。

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SEVIS是讓外國學生獲准在美就學的主要系統。

巴洛茲同時也負責審理哈佛大學另一項針對川普政府凍結數十億美元聯邦補助款所提出的訴訟。

川普政府與私立的哈佛大學近來紛爭加劇，外電報導，美國政府昨天撤銷哈佛招收外國學生的權利後，哈佛在向麻薩諸塞州聯邦法院提交的訴訟文件中寫道：「哈佛大學行使自身受到憲法第一修正案保障的權利，拒絕政府掌控哈佛大學治理、課程及『教職員生意識形態』的要求後，這明顯是政府對哈佛大學採取的最新報復行動。」

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在寫給這所常春藤盟校（Ivy League）的信中表示：「哈佛大學的學生及交換訪客登錄系統計畫認證已被撤銷，立即生效。」哈佛隨即抨擊這項措施「違法」，將對校園和國家整體造成「嚴重傷害」。

據哈佛大學統計，2024到2025學年招生總數中，約27%是外國學生，近6800人。

台灣教育部表示，據駐波士頓辦事處教育組統計，估計受到影響的台灣留學生有52人，包含即將入學哈佛的學生。

外電報導，川普聲稱哈佛大學是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受招生和聘僱方面的監督。他上月揚言，若哈佛不同意政府要求，接受外部政治監督，將不得招收外國學生。

川普本月初還在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，將取消哈佛的免稅地位。（編輯：曾依璇）1140524

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