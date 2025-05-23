銀河系雙胞胎？ 宇宙早期大質量「棒旋星系」現身 挑戰星系形成理論

位於VV114星系附近的宇宙早期J0107a星系（左）和其結構放大圖（右）。（路透）

2025/05/23 22:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本天文學家觀測到一個存在於宇宙早期的星系，令人驚訝的是，這個星系與今日的銀河系結構相似，質量更大，而且恆星形成速率高得驚人。研究人員指出，早期宇宙即有如此成熟且大質量的棒旋星系，或許星系形成的理論需要修正。

根據《路透》報導和研究團隊發表的新聞稿，研究人員利用智利阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波望遠鏡陣列（ALMA）與韋伯太空望遠鏡（JWST）觀測資料，發現這個位於鯨魚座（Cetus）的星系J0107a，存於111億年前，相當於宇宙現齡的5分之1；它和銀河系長得很像，同為棒旋星系，即結構中心有由恆星、氣體形成筆直棒狀的螺旋星系；其質量比銀河系大10倍以上，擁有驚人的高恆星形成速率，是銀河系的約300倍，但其體積卻比銀河系更為緊湊。

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這份21日在《自然（Nature）》期刊發表的研究報告第一作者、日本國立天文台天文學家黃爍（Shuo Huang）說，「這是一個怪獸星系，擁有高恆星誕生率和大量氣體，遠超過現今的星系」。

這項發現挑起有關星系形成速度和過程的問題。報告共同作者、靜岡大學天文學副教授齊藤俊貴（Toshiki Saito）指出，銀河系有很多時間來形成這麼大的結構，而J0107a沒有，「在這麼早期的宇宙，怎麼形成如此大質量星系？」

像銀河系這樣，結構高度有組織的棒旋星系，現今很常見，但是在111億年前並非如此。棒旋星系中的棒狀結構，被認為是恆星孕育區，會把星系旋臂的氣體帶進星系中心，有些氣體之後形成分子雲，在重力影響下坍縮形成小型高密度核心，隨著溫度和壓力上升，誕生出新恆星。

儘管今日的宇宙，也有一些星系正以類似速率形成恆星，但是幾乎都處於星系碰撞和合併過程中，而J0107a並無這類活動跡象。該星系中心的棒狀結構長度約5萬光年，銀河系的約10萬光年。

黃爍說，「與其他通常形狀混亂或不規則的宇宙早期『怪獸』星系相比，J0107a的形狀出人意料地看來非常類似現代的螺旋星系」，這意味著，「有關現代星系結構形成的理論，或許需要修正」。

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